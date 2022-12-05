Ученые изучили способность сов определять местонахождение жертв под слоем снега

Совы остаются эффективными охотниками зимой, обнаруживая полевок и мышей под толстым слоем снега. Ученые выяснили, как они это делают, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, биологи из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) провели эксперименты в заснеженных канадских лесах, где обитают неясыти – крупные совы с полутораметровым размахом крыльев. В год такой птице требуется не меньше полутысячи мелких грызунов. Бесшумно паря над землей, неясыть стремительно настигает жертв и поражает их точным ударом когтистых лап.

Закопав динамики рядом с ямками, оставленными охотящимися совами, ученые выяснили, что сугроб поглощает все высокочастотные звуки, но низкочастотный шум до 3 килогерц, издаваемый жующим или роющим грызуном пол полуметровым слоем снега, улавливается аппаратурой.

Вероятно, крупный лицевой диск, диаметр которого достигает 11 сантиметров, служит бородатым неясытям "радарной тарелкой", помогающей улавливать даже самые тихие шумы. При этом звук собственного полета мог бы совам в этом мешать, но этого не происходит, потому что они имеют мягкое оперение.



Кроме того, ученые выяснили, что снег искажает источник звука, создавая "акустический мираж": в то время как полевка находится в одном месте, звук как будто исходит из другого. Чтобы разрушить эту иллюзию, сова перед атакой ненадолго зависает в воздухе, окончательно корректируя положение добычи, после чего камнем обрушивается на нее.