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Наука и технологии

"Полярная аномалия": оранжевая сова сбила с толку ученых – исследование

Полярная сова с необычным оперением, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 04:40 Фото: Julie Maggert
Этой зимой в районе озера Гурон в штате Мичиган (США) заметили необычную полярную сову с ярко-оранжевым оперением вместо традиционного белоснежного, сообщает Zakon.kz.

Снимки птицы, сделанные местными фотографами и опубликованные в соцсетях, привлекли внимание орнитологов-любителей и ученых. Специалисты не знают, как сова, прозванная Рыжиком, приобрела свою уникальную расцветку, и выдвинули на этот счет разные гипотезы.

В комментарии изданию The New York Times директор Института по исследованию сов (штат Монтана, США) Денвер Холт заявил, что за 35 лет наблюдений за этими пернатыми он и его коллеги никогда не сталкивались с подобными аномалиями.

Фото: Julie Maggert

Биолог из Университета штата Мичиган Кевин Макгроу предложил неожиданную версию. По его мнению, сова могла окраситься в оранжевый цвет в результате генетической мутации, вызванной загрязнением среды. Чтобы понять природу уникальной окраски, нужно изучить образцы ее перьев.

Орнитолог из Обернского университета (штат Алабама, США) Джеффри Хилл не согласился с этой гипотезой. Он отметил, что рыжий цвет в оперении выглядит слишком ярко, чтобы быть природным пигментом, а его распределение несимметрично.

По этому принципу мутация должна была бы окрасить в оранжевый и темные вкрапления в оперении совы, чего не наблюдается. Специалист считает более вероятным объяснением внешний контакт с искусственным красителем.

Есть версия, что в оранжевом оттенке может быть виновата противообледенительная жидкость, применяемая для обработки самолетов. Некоторые из таких составов имеют красно-оранжевый цвет.

Скорее всего, тайна удивительной окраски полярной совы так и останется неразгаданной. В Департаменте природных ресурсов Мичигана сообщили, что отлавливать птицу не планируют.

Ранее китайские ученые рассказали, что нового нашли на дне Марианской впадины.

Аксинья Титова
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