Уроки для школьников Астаны, Караганды и Темиртау пройдут дистанционно

Из-за морозов уроки для учащихся первой смены в Астане, Караганде и Темиртау 5 декабря пройдут в дистанционном формате, сообщает Zakon.kz.

В Астане занятия в школе отменены для учащихся 0-9 классов первой смены. В Караганде решено оставить дома учащихся 0-4 классов первой и второй смены. В Темирау на дистанционный формат перевели уроки в 0-5 классах первой и второй смены.

Принятие решения о посещении или непосещении учебных занятий в школе при неблагоприятных погодных условиях возлагается на родителей и других законных представителей ребенка, добавили в отделе образования Темиртау.