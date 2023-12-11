На дистанционное обучение перевели школьников Астаны и Кызылорды
Фото: Zakon.kz
В понедельник, 11 декабря, учащихся первой смены школ Астаны и Кызылорды из-за погодных условий перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.
В связи с ухудшением погодных условий, учеников первой смены с нулевого по девятый классы перевели на онлайн обучение в Астане, передает городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
Учащиеся
школ Кызылорды с нулевого по четвертый
классы первой смены также переходят на
дистанционное обучение, сообщили в
пресс-службе отдела образования города.Об этом пишут Кызылординские вести.
Ранее в двух городах, Актау и Костанае, школьников в понедельник переводят на онлайн-формат обучения.
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