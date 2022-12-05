Житель Абайской области превратил подвал в цех по розливу контрафактного алкоголя

Подпольный цех по реализации алкоголя ликвидировали сотрудники УБОП ДП области Абай, сообщает Zakon.kz.

По информации рolisia.kz, незаконной деятельностью занимался 57-летний житель областного центра. Ручную линию по розливу спиртного он оборудовал в подвале.



Сотрудники полиции обнаружили в помещении бутлегера более 1500 литров алкоголя, разлитых в 12 канистр разных объемов.



Общая стоимость изъятого спиртного превышает 2,5 млн тенге.

Образцы нелегальной продукции направили для проведения физико-химической экспертизы.

"Данный факт зарегистрирован и передан по подследственности для принятия процессуального решения в Департамент экономических расследований по области Абай". Заместитель начальника УБОП ДП области Абай Асет Шахантаев

14 октября сообщалось о жителе Балхаша, у которого изъяли 17 тыс. бутылок водки и ружье.