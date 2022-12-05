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Житель Абайской области превратил подвал в цех по розливу контрафактного алкоголя

zakon.kz Фото: скриншот видео
Подпольный цех по реализации алкоголя ликвидировали сотрудники УБОП ДП области Абай, сообщает Zakon.kz.

По информации рolisia.kz, незаконной деятельностью занимался 57-летний житель областного центра.  Ручную линию по розливу спиртного он оборудовал в подвале.

Сотрудники полиции обнаружили в помещении бутлегера более 1500 литров алкоголя, разлитых в 12 канистр разных объемов.

Общая стоимость изъятого спиртного превышает 2,5 млн тенге. 

Образцы нелегальной продукции направили для проведения физико-химической экспертизы.

"Данный факт зарегистрирован и передан по подследственности для принятия процессуального решения в Департамент экономических расследований по области Абай".Заместитель начальника УБОП ДП области Абай Асет Шахантаев

14 октября сообщалось о жителе Балхаша, у которого изъяли 17 тыс. бутылок водки и ружье. 

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Павел Покровский
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