Газовые заправки закрыли в Ташкенте

Власти столицы Узбекистана перенаправили все ресурсы для отопления многоквартирных жилых домов, сообщает Zakon.kz.

В ряде районов Ташкента из-за похолодания наблюдаются перебои в подаче газа. В хокимияте столицы заявили, что ресурсы находятся на исходе, пишет Газета.uz.

Газовые заправки временно закрыли для всех транспортных средств, кроме общественного транспорта.



Из-за резкого понижения температуры воздуха в некоторых районах Ташкента наблюдаются перебои с подачей газа и тепла.

"Несмотря на то, что коммунальщики пытаются распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, ресурсы на исходе". Хокимият Ташкента

Для обеспечения газом и теплом как можно большего количества домов заправочные станции для всех транспортных средств, кроме обслуживающих общественный транспорт, временно закрыли.