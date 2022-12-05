Газовые заправки закрыли в Ташкенте
Фото: pixabay
Власти столицы Узбекистана перенаправили все ресурсы для отопления многоквартирных жилых домов, сообщает Zakon.kz.
В ряде районов Ташкента из-за похолодания наблюдаются перебои в подаче газа. В хокимияте столицы заявили, что ресурсы находятся на исходе, пишет Газета.uz.
Газовые заправки временно закрыли для всех транспортных средств, кроме общественного транспорта.
Из-за резкого понижения температуры воздуха в некоторых районах Ташкента наблюдаются перебои с подачей газа и тепла.
"Несмотря на то, что коммунальщики пытаются распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, ресурсы на исходе".Хокимият Ташкента
Для обеспечения газом и теплом как можно большего количества домов заправочные станции для всех транспортных средств, кроме обслуживающих общественный транспорт, временно закрыли.
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