В Ташкенте открыли первую гастроулицу

В столице Узбекистана стартовала первая гастрономическая улица, сообщает Zakon.kz.

Ул. Тараса Шевченко теперь не просто улица, а новая точка притяжения для всех любителей вкусной еды и уютных вечеров. Там появились:

зеленые зоны;

стильные фотозоны;

яркое освещение;

бесплатный Wi-Fi.

С 20:00 до 06:00 улица станет пешеходной.

Фото: Telegram/Новости Узбекистана

"Идеальное место для безопасных вечерних прогулок и наслаждения уличной едой под открытым небом", – говорится в публикации Telegram-канала "Новости Узбекистана".

Недавно в Ташкенте случился крупный пожар. Горело здание университета.