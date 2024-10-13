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В Ташкенте открыли первую гастроулицу

Ташкент, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 08:08 Фото: pixabay
В столице Узбекистана стартовала первая гастрономическая улица, сообщает Zakon.kz.

Ул. Тараса Шевченко теперь не просто улица, а новая точка притяжения для всех любителей вкусной еды и уютных вечеров. Там появились:

  • зеленые зоны;
  • стильные фотозоны;
  • яркое освещение;
  • бесплатный Wi-Fi.

С 20:00 до 06:00 улица станет пешеходной.

Ташкент, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 08:08

Фото: Telegram/Новости Узбекистана

"Идеальное место для безопасных вечерних прогулок и наслаждения уличной едой под открытым небом", – говорится в публикации Telegram-канала "Новости Узбекистана".

Недавно в Ташкенте случился крупный пожар. Горело здание университета.

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