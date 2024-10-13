В Ташкенте открыли первую гастроулицу
Фото: pixabay
В столице Узбекистана стартовала первая гастрономическая улица, сообщает Zakon.kz.
Ул. Тараса Шевченко теперь не просто улица, а новая точка притяжения для всех любителей вкусной еды и уютных вечеров. Там появились:
- зеленые зоны;
- стильные фотозоны;
- яркое освещение;
- бесплатный Wi-Fi.
С 20:00 до 06:00 улица станет пешеходной.
Фото: Telegram/Новости Узбекистана
"Идеальное место для безопасных вечерних прогулок и наслаждения уличной едой под открытым небом", – говорится в публикации Telegram-канала "Новости Узбекистана".
Недавно в Ташкенте случился крупный пожар. Горело здание университета.
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