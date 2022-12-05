Жанбота Алдабергенова заняла третье место на Кубке мира по фристайл-акробатике

Лидер сборной Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в финском городе Руке, сообщает Zakon.kz.

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За свое выступление Жанбота Алдабергенова получила от судей данных соревнований оценку 80,04 балла, что дало ей возможность подняться на третью ступень пьедестала почета, рассказали в пресс-службе НОК. В борьбе за "золото" Кубка мира Жанбота уступила Даниэль Скотт (Австралия) и Марион Тхенолт (Канада).

Казахстанка пробилась в финальную часть этих соревнований через квалификацию, где она заняла 12-е место. И в розыгрыше призов Алдабергенова показала очень сложный прыжок, что позволило ей подняться на третью позицию среди всех финалистов.