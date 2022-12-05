В Минпросвещения придумали, как будут бороться с травлей детей

Министерство просвещения разработало правила профилактики травли (буллинга) ребенка, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что администрация школы обеспечивает деятельность по профилактике и предупреждению травли (буллинга) ребенка и создает условия в образовательной среде, направленные на формирование уважения прав и интересов участников образовательного процесса, культуры нулевой терпимости к травле ребенка.

Руководитель школы в рамках профилактики ежегодно к началу учебного года утверждает план по профилактике травли (буллинга) ребенка, который включает сроки, формы завершения и ответственных лиц и следующие мероприятия по:

повышению осведомленности обучающихся и воспитанников, педагогов, законных представителей ребенка в вопросах профилактики и предупреждения травли путем проведения информационно-разъяснительной работы (беседы, правовой всеобуч, классные часы, родительские собрания, внеурочные мероприятия и другие), не противоречащей интересам обучающихся и воспитанников, не реже одного раза в четверть;

повышению профессиональной компетентности педагогов в учебно-воспитательной работе через их участие в обучающих семинарах (вебинарах), семинарах-тренингах, мастер-классах, коучингах, конференциях, форумах, панельных дискуссиях;

информированию (в письменной или устной форме) обучающихся и воспитанников, законных представителей ребенка, о недопустимости травли ребенка;

незамедлительному реагированию на признаки травли в отношении обучающихся и воспитанников в случае ее выявления;

оказанию обучающимся и воспитанникам социальной, психолого-педагогической помощи педагогами-психологами, социальными педагогами;

проведению мониторинга воспитательного процесса и условий образовательной среды на предмет соблюдения прав и интересов обучающихся и воспитанников, обеспеченности ресурсами для их обучения, воспитания и безопасного нахождения в организациях образования;

рассмотрению на заседаниях коллегиальных органов управления организацией образования с привлечением родительского комитета вопроса предупреждения и профилактики травли среди обучающихся и воспитанников.

Также предусматривается привлекать к профилактической работе представителей родительской общественности, заинтересованных государственных органов и организаций, неправительственных организаций, деятельность которых не противоречит защите прав участников образовательного процесса.

Согласно правилам при поступлении информации о травле ребенка в местный исполнительный орган либо в организацию образования информация регистрируется в журнале учета ответственным лицом. Затем в течение одного дня она доводится до руководителя.

При поступлении информации о травле ребенка заместитель руководителя школы по воспитательной работе должен принять ряд мер:

сформировать первичную информацию об участниках травли ребенка со дня поступления информации, включающую:

- фамилию, имя, отчество ребенка (членов семьи);

- место проживания;

- общую характеристику ребенка по месту учебы;

- письменное пояснение классного руководителя, куратора, участников травли ребенка (педагога) или законных представителей ребенка;

в течение одного рабочего дня после поступления информации с привлечением классного руководителя, педагога-психолога провести беседу с ребенком, подвергшимся травле, а также с инициатором/зачинщиком травли и их законными представителями;

принять меры по мирному урегулированию конфликта, связанного с травлей ребенка;

при наличии медицинских показаний содействовать оказанию медицинской помощи детям, пострадавшим от травли;

в течение одного рабочего дня после проведения беседы передать информацию о результатах проведенной работы руководителю школы.

Также предусматривается, что при поступлении информации в управление образования там по согласованию с законными представителями ребенка принимают решение о социальной реабилитации несовершеннолетнего, подвергшегося травле, и о социальной адаптации зачинщика травли, а также принимают меры по урегулированию инцидента путем привлечения медиатора с согласия законных представителей ребенка, зачинщика травли и ребенка, подвергшегося травле.

В свою очередь администрация школы после получения решения о социальной реабилитации несовершеннолетнего, подвергшегося травле, и о социальной адаптации несовершеннолетнего, зачинщика травли принимает следующие меры:



осуществляют психологическую поддержку участников травли ребенка через разработку индивидуального плана работы, который включает меры по социальной реабилитации ребенка, подвергшегося травле (буллингу), и социальной адаптации зачинщика травли;

ведет внутришкольный учет ребенка – инициатора травли и осуществляет мониторинг его исправления;

при отсутствии положительных изменений в поведении ребенка в течение шести месяцев со дня постановки на внутришкольный учет направляет материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и вынесения рекомендаций.



