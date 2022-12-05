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В Минпросвещения придумали, как будут бороться с травлей детей

как будут бороться с буллингом в школах Казахстана Фото: pixabay
Министерство просвещения разработало правила профилактики травли (буллинга) ребенка, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что администрация школы обеспечивает деятельность по профилактике и предупреждению травли (буллинга) ребенка и создает условия в образовательной среде, направленные на формирование уважения прав и интересов участников образовательного процесса, культуры нулевой терпимости к травле ребенка.

Руководитель школы в рамках профилактики ежегодно к началу учебного года утверждает план по профилактике травли (буллинга) ребенка, который включает сроки, формы завершения и ответственных лиц и следующие мероприятия по:

  • повышению осведомленности обучающихся и воспитанников, педагогов, законных представителей ребенка в вопросах профилактики и предупреждения травли путем проведения информационно-разъяснительной работы (беседы, правовой всеобуч, классные часы, родительские собрания, внеурочные мероприятия и другие), не противоречащей интересам обучающихся и воспитанников, не реже одного раза в четверть; 
  • повышению профессиональной компетентности педагогов в учебно-воспитательной работе через их участие в обучающих семинарах (вебинарах), семинарах-тренингах, мастер-классах, коучингах,  конференциях, форумах, панельных дискуссиях;
  • информированию (в письменной или устной форме) обучающихся и воспитанников, законных представителей ребенка, о недопустимости травли ребенка; 
  • незамедлительному реагированию на признаки травли в отношении обучающихся и воспитанников в случае ее выявления;
  • оказанию обучающимся и воспитанникам социальной, психолого-педагогической помощи педагогами-психологами, социальными педагогами;
  • проведению мониторинга воспитательного процесса и условий образовательной среды на предмет соблюдения прав и интересов обучающихся и воспитанников, обеспеченности ресурсами для их обучения, воспитания и безопасного нахождения в организациях образования;
  • рассмотрению на заседаниях коллегиальных органов управления организацией образования с привлечением родительского комитета вопроса предупреждения и профилактики травли среди обучающихся и воспитанников.

Также предусматривается привлекать к профилактической работе представителей родительской общественности, заинтересованных государственных органов и организаций, неправительственных организаций, деятельность которых не противоречит защите прав участников образовательного процесса.

Согласно правилам при поступлении информации о травле ребенка в местный исполнительный орган либо в организацию образования информация регистрируется в журнале учета ответственным лицом. Затем в течение одного дня она доводится до руководителя. 

При поступлении информации о травле ребенка заместитель руководителя школы по воспитательной работе должен принять ряд мер:

  • сформировать первичную информацию об участниках травли ребенка со дня поступления информации, включающую:

- фамилию, имя, отчество ребенка (членов семьи);

- место проживания;

- общую характеристику ребенка по месту учебы;

- письменное пояснение классного руководителя, куратора, участников травли ребенка (педагога) или законных представителей ребенка;

  • в течение одного рабочего дня после поступления информации с привлечением классного руководителя, педагога-психолога провести беседу с ребенком, подвергшимся травле, а также с инициатором/зачинщиком травли и их законными представителями;
  • принять меры по мирному урегулированию конфликта, связанного с травлей ребенка;
  • при наличии медицинских показаний содействовать оказанию медицинской помощи детям, пострадавшим от травли;
  • в течение одного рабочего дня после проведения беседы передать информацию о результатах проведенной работы руководителю школы.

Также предусматривается, что при поступлении информации в управление образования там по согласованию с законными представителями ребенка принимают решение о социальной реабилитации несовершеннолетнего, подвергшегося травле, и о социальной адаптации зачинщика травли, а также принимают меры по урегулированию инцидента путем привлечения медиатора с согласия законных представителей ребенка, зачинщика травли и ребенка, подвергшегося травле.

В свою очередь администрация школы после получения решения о социальной реабилитации несовершеннолетнего, подвергшегося травле, и о социальной адаптации несовершеннолетнего, зачинщика травли принимает следующие меры:

  • осуществляют психологическую поддержку участников травли ребенка через разработку индивидуального плана работы, который включает меры по социальной реабилитации  ребенка, подвергшегося травле (буллингу), и  социальной адаптации зачинщика травли;
  • ведет внутришкольный учет ребенка – инициатора травли и осуществляет мониторинг его исправления;
  • при отсутствии положительных изменений в поведении ребенка в течение шести месяцев со дня постановки на внутришкольный учет направляет материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  для рассмотрения и вынесения рекомендаций. 


Кроме того, правила предусматривают информирование о факте травли ребенка органов внутренних дел, которые со своей стороны также принимают меры в рамках своей компетенции. 

Если же травля ребенка происходит со стороны педагога, то школа должна рассмотреть этот факт  на совете по педагогической этике.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 декабря. 

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство просвещения РК
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