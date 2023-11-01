В Казахстане изменят правила профилактики травли ребенка

Министерство просвещения подготовило изменения в Правила профилактики травли (буллинга) ребенка, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что при поступлении информации о факте травли (буллинга) ребенка в организацию образования, информация в течение одного дня регистрируется ответственным лицом в журнале учета и доводится до сведения руководителя организации образования.

Алгоритм рассмотрения в организации образования предусматривает сбор первичной информации, медиативное рассмотрение с участием специалистов психологической службы, заседание совета профилактики в случае отсутствия медиативного решения.

Так, заместитель руководителя организации образования по воспитательной работе в течение двух рабочих дней формирует первичную информацию об участниках травли ребенка, включающую:

фамилию, имя, отчество ребенка (членов семьи);

место проживания;

общую характеристику ребенка по месту учебы;

письменное пояснение классного руководителя, куратора, участников буллинга ребенка (педагога) или законных представителей ребенка;

совместно с классным руководителем, специалистами психологической службы проводит работу по выяснению обстоятельств и медиативному урегулированию конфликта, связанного с буллингом ребенка;

в случае отсутствия медиативного решения выносит рассмотрение материалов на заседание совета профилактики, по результатам которого выносится протокольное решение о признании или не признании факта травли, рекомендациях по устранению причин и условий, способствующих правонарушениям, о мерах по восстановлению и защите прав и интересов ребенка;

при наличии медицинских показаний организация образования содействует оказанию медицинской помощи детям, пострадавшим от травли;

в течение одного рабочего дня после рассмотрения информации о факте травли ребенка передает информацию в местный исполнительный орган в сфере образования;

ведет учет случаев поступившей информации о фактах травли ребенка.

В случае несогласия с решением совета профилактики родители или законные представители ребенка обращаются в местный исполнительный орган в сфере образования.

В свою очередь местный исполнительный орган в сфере образования:

в течение одного рабочего дня проводит регистрацию поступившей информации;

на основе поступившей информации о факте буллинга ребенка и результатов рассмотрения организацией образования в течение двух рабочих дней принимает решение о признании или непризнании травли ребенка;

при принятии решения о признании буллинга в течение одного рабочего дня по согласованию с законными представителями ребенка и организацией образования принимает решение о социальной реабилитации несовершеннолетнего, подвергшегося травле, и о социальной адаптации несовершеннолетнего инициатора/зачинщика буллинга.

принимает меры по урегулированию инцидента, связанного травлей ребенка, путем привлечения медиатора с согласия законных представителей ребенка, инициатора/зачинщика травли, и ребенка, подвергшегося буллингу;



принимает решение о прекращении травли ребенка при условии устранения нарушения его прав и законных интересов;



ведет учет случаев поступившей информации о фактах буллинга ребенка.

Как поясняется, изменения и уточнения вносятся с целью улучшения профилактики буллинга детей.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 ноября.

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