Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Административную и миграционную полицию реорганизуют в Казахстане

Административную и миграционную полицию планируют исключить из МВД Фото: Zakon.kz
МВД РК подготовило проект постановления правительства о некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается из положения о министерстве исключить Комитет административной полиции и Комитет миграционной службы.

Как поясняется, принятие проекта МВД позволит реализовать принцип единства подходов к организации прохождения правоохранительной службы, унифицировать организационную структуру МВД, социальное и материальное обеспечение сотрудников по аналогии с другими правоохранительными органами, перестроить работу преобразованных подразделений МВД, обеспечив самостоятельность и повысив уровень ответственности их руководителей при принятии решений, привлечь для замещения этих должностей квалифицированные кадры с большим опытом. 

Также говорится, что реорганизация ведомства предполагается в рамках поручения главы государства от 28 апреля 2022 года в ответ на записку МВД о создании Служб по аналогии с другими правоохранительными органами (ГП, АПК, КНБ).

Вместе с тем указывается, что для реализации проекта не потребуется дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. А категория оплаты труда и предельные специальные звания председателей комитетов и их заместителей останутся без изменений.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 19 декабря.

Читайте также

Учитель проткнула ручкой руку пятиклассника: инцидент прокомментировали в полиции

В Шахтинске женщина перевела 2,7 млн тенге за доставку "посылки"

Награжден 8-летний школьник, спасший двух тонущих подростков в Атырау

Лариса Черненко
Открытые НПА МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
овощ
В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
кролик, новый год, праздник
Какие блюда должны быть на новогоднем столе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления