Административную и миграционную полицию реорганизуют в Казахстане

МВД РК подготовило проект постановления правительства о некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается из положения о министерстве исключить Комитет административной полиции и Комитет миграционной службы.

Как поясняется, принятие проекта МВД позволит реализовать принцип единства подходов к организации прохождения правоохранительной службы, унифицировать организационную структуру МВД, социальное и материальное обеспечение сотрудников по аналогии с другими правоохранительными органами, перестроить работу преобразованных подразделений МВД, обеспечив самостоятельность и повысив уровень ответственности их руководителей при принятии решений, привлечь для замещения этих должностей квалифицированные кадры с большим опытом.

Также говорится, что реорганизация ведомства предполагается в рамках поручения главы государства от 28 апреля 2022 года в ответ на записку МВД о создании Служб по аналогии с другими правоохранительными органами (ГП, АПК, КНБ).

Вместе с тем указывается, что для реализации проекта не потребуется дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. А категория оплаты труда и предельные специальные звания председателей комитетов и их заместителей останутся без изменений.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 19 декабря.

