В Астане создадут Академию управления МВД

Уполномоченным органом по руководству соответствующей Академией определено Министерство внутренних дел РК.

Финансирование Академии осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.





Как пояснили в МВД, проект предусматривает создание в столице Академии управления МВД для подготовки руководителей высшего и среднего руководящего звена органов внутренних дел (от начальников районных и до областных подразделений), а также создание единого хаба научных исследований в области обеспечения общественной безопасности, противодействия преступности.





