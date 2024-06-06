Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане создадут Академию управления МВД

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 09:59 Фото: Zakon.kz
МВД РК подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел РК", сообщает Zakon.kz.
"Создать республиканское государственное учреждение "Академия управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в документе.
Уполномоченным органом по руководству соответствующей Академией определено Министерство внутренних дел РК.

Финансирование Академии осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.

Как пояснили в МВД, проект предусматривает создание в столице Академии управления МВД для подготовки руководителей высшего и среднего руководящего звена органов внутренних дел (от начальников районных и до областных подразделений), а также создание единого хаба научных исследований в области обеспечения общественной безопасности, противодействия преступности.

На базе Академии будут сконцентрированы научно-исследовательские подразделения и диссертационный совет всех учебных заведений МВД. Обучение будет проводиться по программам магистратуры, докторантуры и повышения квалификации руководящего состава.

"Размещение образовательного учреждения в столице обеспечит непрерывное привлечение к учебному процессу и обмену опытом в сфере управленческой и законопроектной деятельности представителей правительства, Мажилиса Парламента РК, руководителей и экспертов государственных органов, столичных учебных заведений, международных организаций и т.д.", – отметили в МВД.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 июня.

Читайте также

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет
Дуальное обучение в Казахстане: что изменилось
Лариса Черненко
Открытые НПА Астана МВД РК Правительство РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: