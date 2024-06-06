В Астане создадут Академию управления МВД
Фото: Zakon.kz
МВД РК подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел РК", сообщает Zakon.kz.
"Создать республиканское государственное учреждение "Академия управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в документе.
Уполномоченным органом по руководству соответствующей Академией определено Министерство внутренних дел РК.
Финансирование Академии осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.
Как пояснили в МВД, проект предусматривает создание в столице Академии управления МВД для подготовки руководителей высшего и среднего руководящего звена органов внутренних дел (от начальников районных и до областных подразделений), а также создание единого хаба научных исследований в области обеспечения общественной безопасности, противодействия преступности.
На базе Академии будут сконцентрированы научно-исследовательские подразделения и диссертационный совет всех учебных заведений МВД. Обучение будет проводиться по программам магистратуры, докторантуры и повышения квалификации руководящего состава.
"Размещение образовательного учреждения в столице обеспечит непрерывное привлечение к учебному процессу и обмену опытом в сфере управленческой и законопроектной деятельности представителей правительства, Мажилиса Парламента РК, руководителей и экспертов государственных органов, столичных учебных заведений, международных организаций и т.д.", – отметили в МВД.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 июня.
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