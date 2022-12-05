В Семее чествовали работников сельского хозяйства

Правительственные награды, грамоты и благодарственные письма руководителям и работникам лучших крестьянских хозяйств и сельхозформирований в День работников сельского хозяйства вручил заместитель акима Семея Руслан Базарбаев.

Торжество по случаю профессионального праздника состоялось в городском Дворце культуры. Им, труженикам села, тем, кто обеспечивает продовольствием города и села, был посвящен праздничный вечер.



На торжественную церемонию были приглашены ветераны отрасли, которые посвятили свою жизнь развитию сельскохозяйственной отрасли региона. В знак благодарности за их многолетний труд студенты факультета ветеринарии и агроменеджмента Университета имени Шакарима подарили ветеранам цветы.





Фото: пресс-служба акимата Семея



"Мы всегда уважаем работников сельского хозяйства, внесших значительный вклад в процветание сельскохозяйственной отрасли, которая стала главным механизмом экономики. Поздравляю вас с профессиональным праздником, успехов вам в вашей самоотверженной деятельности на благо страны, благополучия вашим семьям", – поздравил работников сельского хозяйства региона заместитель акима Семея Руслан Базарбаев.

Заместитель акима города вручил государственные награды, нагрудные знаки, грамоты и благодарственные письма акима города отличившимся работника сельскохозяйственной отрасли региона.





Фото: пресс-служба акимата Семея



Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 14 октября 2022 года медалью "Ерен еңбегі үшін" был награжден заместитель директора ТОО "Агрофирма Приречное" Жумагазы Кумаров. Нагрудным знаком "За заслуги перед городом" отмечены директор АО "Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат" Талап Касымов и главный специалист отдела сельского хозяйства города Семея Айжан Садвакасова.





Фото: пресс-служба акимата Семея



Также ряд работников отрасли были отмечены грамотами акима области Абай Нурлана Уранхаева и акима города Семея Нурбола Нургалиева.

Отметим, что свой профессиональный праздник сельхозтоваропроизводители Семейского региона встречают с неплохими производственными показателями.

"Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за 10 месяцев текущего года составили 621,8 млн тенге. Кроме того, в производство продуктов питания было инвестировано 481,9 млн тенге. То есть в целом инвестиции в развитие отрасли в регионе составили свыше 1,1 млрд тенге", – отметил руководитель отдела сельского хозяйства Семея Нурлан Шакабаев.

Также, по его словам, наблюдается значительный рост по производству мяса – на 26,3%, яиц – на 16,4% и молока – на 4,2%.





Фото: пресс-служба акимата Семея



В регионе своевременно завершены и осенне-полевые работы. В этом году сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 17 276 га, что на 10% больше к предыдущему году (в 2021 году – 15 719,5 га). Собранный урожай не может не порадовать аграриев. Так, урожай зерновых составил 1738 тонн (на 10,5% больше, по сравнению с 2021 годом), масличных культур – 1769 тонн (на 4,3% больше), картофеля – 75 570 тонн (на 19,3% больше), овощных и бахчевых культур – 38 029 тонн (на 16,2% больше).

Автор: Екатерина Гуляева