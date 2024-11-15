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Токаев наградил работников сельского хозяйства

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:14 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил работников сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Указом президента в канун Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности за плодотворный труд в сфере отечественного агропромышленного комплекса, вклад в инфраструктурное развитие сельской отрасли Казахстана группа работников сферы награждена государственными наградами.

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:14

Фото: Акорда

В частности, звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с орденом "Отан" присуждено генеральному директору товарищества "Зенченко и К" Зенченко Геннадию Геннадьевичу.

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:14

Фото: Акорда

Ряд работников сельского хозяйства стали кавалерами орденов "Барыс" ІІ, ІІІ степеней, "Парасат" и "Құрмет", "Еңбек даңқы" ІІІ степени, а также награждены медалью "Ерен еңбегі үшін".

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:14

Фото: Акорда

Ранее Токаев поручил пересмотреть подход ко всеобщему декларированию.

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