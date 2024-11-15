Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил работников сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Указом президента в канун Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности за плодотворный труд в сфере отечественного агропромышленного комплекса, вклад в инфраструктурное развитие сельской отрасли Казахстана группа работников сферы награждена государственными наградами.

Фото: Акорда

В частности, звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с орденом "Отан" присуждено генеральному директору товарищества "Зенченко и К" Зенченко Геннадию Геннадьевичу.

Фото: Акорда

Ряд работников сельского хозяйства стали кавалерами орденов "Барыс" ІІ, ІІІ степеней, "Парасат" и "Құрмет", "Еңбек даңқы" ІІІ степени, а также награждены медалью "Ерен еңбегі үшін".

Фото: Акорда

Ранее Токаев поручил пересмотреть подход ко всеобщему декларированию.