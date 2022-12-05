Один из руководителей групп компаний "Азия Авто – Бипэк Авто" задержан в Праге

В столице Чехии – Праге по запросу национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Казахстана задержан один из руководителей групп компаний "Азия Авто – Бипэк Авто", передает корреспондент Zakon.kz.

По данным МВД РК, он разыскивался Департаментом по экономическим преступлениям ВКО за мошенничество в особо крупном размере.



"В настоящее время он находится под стражей, решается вопрос об экстрадиции в Казахстан". Пресс-служба МВД РК

12 августа 2021 года учредитель группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении Анатолия Балушкина по ст. 190 ч. 4 УК РК "Мошенничество".

11 июля 2022 года стало известно, что у бизнесмена Анатолия Балушкина конфискуют имущество – в ВКО по делу в отношении акционера группы компаний "Бипэк" в суд было направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе баз отдыха "Рахмановские Ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.