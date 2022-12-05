Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Один из руководителей групп компаний "Азия Авто – Бипэк Авто" задержан в Праге

Один из руководителей групп компаний "Азия Авто – Бипэк Авто" задержан в Праге Фото: pxhere
В столице Чехии – Праге по запросу национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Казахстана задержан один из руководителей групп компаний "Азия Авто – Бипэк Авто", передает корреспондент Zakon.kz.

По данным МВД РК, он разыскивался Департаментом по экономическим преступлениям ВКО за мошенничество в особо крупном размере.

"В настоящее время он находится под стражей, решается вопрос об экстрадиции в Казахстан".Пресс-служба МВД РК

12 августа 2021 года учредитель группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении Анатолия Балушкина по ст. 190 ч. 4 УК РК "Мошенничество".

11 июля 2022 года стало известно, что у бизнесмена Анатолия Балушкина конфискуют имущество – в ВКО по делу в отношении акционера группы компаний "Бипэк" в суд было направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе баз отдыха "Рахмановские Ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.

Читайте также

Спикер Мажилиса: ОДКБ надо усилить законодательство по борьбе с терроризмом

Жительница Экибастуза поблагодарила за помощь сотрудников ДЧС

У 14 тысяч жителей Ташкента отключили газ

Динара Халдарова
МВД РК Восточно-Казахстанская область Прага Чехия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
овощ
В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
кролик, новый год, праздник
Какие блюда должны быть на новогоднем столе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления