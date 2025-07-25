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Общество

Казахстанец стал миллиардером с помощью автокредитов и скрылся в Египте

сотрудник полиции держит задержанного, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 17:24 Фото: polisia
По запросу Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел (МВД) РК в столице Египта – Каире – задержан казахстанец, находившийся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Его доставили в город Шымкент.

По данным МВД, в 2023 году мужчина, действуя в сговоре с другими людьми, оформлял транспортные средства в кредит на потерпевших, а затем перепродавал их третьим лицам.

"В полицию с заявлениями обратились 105 человек. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 1,5 млрд тенге", – рассказали в МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 190 ч. 4 – мошенничество в особо крупном размере;
  • ст. 262 ч. 1 – создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них;
  • ст. 217 ч. 1 – создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой.

Следствие продолжается.

Ранее из ОАЭ экстрадировали казахстанца, сбежавшего после жестокой драки.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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