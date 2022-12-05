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Законодательство РК

Депутат высказался о пенсионной системе Казахстана

Казахстан Мажилис депутат пенсии ЕНПФ Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента Анатолий Бойчин заявил, что более половины вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) имеют менее 1 млн тенге на счетах и считают накопление пенсии бессмысленным. В ЕНПФ проблему с накоплениями подтвердили, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос о пенсионных накоплениях казахстанцев мажилисмен Анатолий Бойчин озвучил ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.

"Несмотря на то что прошло более 20 лет с тех пор, как введена накопительная пенсионная система, мы не видим адекватного участия в ней граждан. Более того, в обществе сформировалось устойчивое мнение, что ЕНПФ – это излишняя структура, а накапливать пенсию нет смысла. Об этом свидетельствует и то, что 68% вкладчиков имеют пенсионные накопления менее 1 млн тенге". Депутат Мажилиса Парламента РК Анатолий Бойчин

Председатель правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Жанат Курманов признал проблему.

"Поскольку наш фонд является зеркалом экономики, есть проблемы с уровнем пенсионных накоплений наших граждан. Вы привели уже цифры по средней сумме накоплений по пенсионной системе. Было бы уместно привести средний стаж пенсионных накоплений у казахстанцев. В целом цифры показывают, что около половины наших вкладчиков имеют стаж накоплений не более трех лет. Это значит, что наша пенсионная система в целом еще достаточно молодая для того, чтобы обеспечить адекватный уровень накоплений". Председатель правления АО ЕНПФ Жанат Курманов

Он напомнил, что размер накоплений зависит от размера доходов, с которого гражданин платит взносы в ЕНПФ. То есть, на показатели пенсионных накоплений влияет объем теневой неофициальной занятости.

Также представитель ЕНПФ сообщил, что в Казахстане предполагается в целях повышения уровня пенсионного обеспечения граждан поэтапно ввести и обязательные пенсионные взносы от работодателей. При этом будет продолжена работа по предоставлению гражданам возможности использовать пенсионные накопления сверх порога минимальной достаточности на альтернативные цели – улучшение жилищных условий и лечение.

30 ноября ЕНПФ обратился к казахстанцам. Единый накопительный пенсионный фонд провел таргетированное оповещение казахстанцев, достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, но не обратившихся за пенсионными выплатами в фонд.

 

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