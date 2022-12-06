Казахской анимации 55 лет: трудности и успехи мультипликации в Казахстане

Первой работой отечественной мультипликации стала картина режиссера Амена Хайдарова "Почему у ласточки хвост рожками", вышедший на экраны в 1967 году. В этом году казахской анимации 55 лет. Что поменялось и какое будущее ждет отечественную мультипликацию, читайте в материале Zakon.kz.

28 октября во всем мире аниматоры отмечают свой профессиональный праздник. А казахстанская мультипликация в этом году отмечает свое 55-летие. Корреспондент Zakon.kz побывал в кузнице анимационного производства, где казахстанские художники-мультипликаторы рассказали, что изменилось за эти годы в сфере мультипликационного кино и чем сейчас удивляют искушенного зрителя.

История казахской анимации



Режиссера-постановщика мультфильма "Почему у ласточки хвост рожками" Амена Хайдарова смело можно назвать основоположником казахской мультипликации.

Фото: Zakon.kz



Мультфильм "Почему у ласточки хвост рожками" создан по мотивам одноименной сказки. Премьера состоялась еще сентябре 1967 года в Москве. Анимационный проект побывал в 48 странах мира. Мультик получил приз по разделу мультфильмов на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде в 1968 году, завоевал бронзовую награду за детский фильм на III Нью-Йоркском фестивале анимационных фильмов в 1974 году.

Мультипликационные работы талантливого художника Амена Хайдарова "Ақсақ Құлан", "Хвостик", "Ходжа-Насыр – строитель", "Солнечный зайчик", "Сорок небылиц" и другие тоже вошли в золотой фонд казахской мультипликации.





Фото: Zakon.kz



В общей сложности за более полвека казахстанскими специалистами было создано порядка 200 анимационных картин, среди которых есть лауреаты международных конкурсов. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 30 действующих частных анимационных компаний.

Также в этом году наконец-то исполнилась мечта казахстанских мультипликаторов. На базе киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова открылось новое творческое объединение "Казаханимация", у членов которого появилась возможность прохождения стажировки в иностранных компаниях. В ноябре казахстанские специалисты для повышения квалификации в области анимации посетили зарубежные студии в Турции, Франции, Польши и Испании.

После выхода полнометражных мультфильмов "Музбалак" (2018) и "Культегин" (2018) в большой прокат нашим аниматорам было особо нечем похвастаться. В основном на "Казахфильме" выпускаются мультфильмы по заказу Министерства культуры и спорта РК, это обстоятельство помогает работникам этой сферы хоть как-то выжить в условиях современного рынка. Сегодня ситуация в корне меняется в лучшую сторону.

Сейчас на базе киностудии специалисты готовят к большому прокату несколько мультиков для маленьких казахстанких зрителей. Это короткометражка "Дерево Амен ага" и 70-минутная анимационная картина "Алтын адам".

О мультфильме "Дерево Амен ага"

"Дерево Амен ага" планируют приурочить к 100-летнему юбилею со дня рождения Амена Хайдарова.



Короткометражный мультфильм (продолжительность 10 минут) "Дерево Амен ага" казахстанцы увидят только летом 2023 года. Над созданием увлекательной истории работает режиссер Жанадил Байдарбеков совместно с творческим объединением "Казаханимация" по заказу Государственного центра поддержки национального кино. По его словам, работа над мультфильмом уже полностью завершена.

Фото: Zakon.kz



"История рассказывает об эпизодах творческой жизни Хайдарова, как он работал, с какими трудностями сталкивался художник во время съемочного процесса. За основу сюжета взяты воспоминания и сведения из книги Бауржана Нугербекова "Когда оживают сказки". Название анимационного фильма связано с образом дерева казахской анимации, семя которого посадил и вырастил сам Амен Хайдаров". Режиссер-постановщик фильма Жанадил Байдарбеков

Фото: Zakon.kz



В дальнейшем мультфильм планируют представить на различных международных фестивалях и показать на телевидении.

О мультфильме "Алтын адам"

Работа над этим мультиком длится уже три года. Из-за финансовых проблем сроки завершения проекта приходилось несколько раз переносить.

А сама история о приключениях сакского мальчика, который в поисках Огня Жизни отправляется на пик Хан Тенгри. За его храбрый дух мальчика прозвали "Золотой человек". По сюжету он борется с врагами и становится настоящим воином.

"Идея создания проекта ко мне пришла в процессе работы над мультиком "Музбалак". Вы знаете, "Золотой человек" был найден во время раскопок Иссыкского кургана, и это наша история, олицетворяющая цивилизацию и культуру тех времен. Важно рассказывать детям о наших казахских героях, чтобы приобщать их к культуре и к истории". Режиссер Турдыбек Майдан

Фото: Zakon.kz



Мультипликаторы уверены, что новый персонаж "Алтын адам" у юного зрителя будет не менее популярен, чем его предшественники – Алдар Косе, Ертостик и Аксак Кулан.

Мультик о "Золотом человеке" снимают в формате 2D в жанре экшн и фэнтези, и рассчитан он на детей от пяти до 15 лет. Известно, что к дубляжу на русском языке будут привлечены актеры театра имени М. Лермонтова. А для озвучки персонажей на казахском языке будут проводить кастинг.

Команда готовит анимационный фильм к прокату. Мультик выйдет на двух языках с английскими субтитрами. Пока точной даты премьеры нет.

Также руководитель ТО "Казаханимация" Жанибек Оразалы назвал и проблемы, с которой сталкивается сегодня индустрия анимационного кино в нашей стране.



"Казахстан, к сожалению, пока не выпускает анимационные сериалы, такие как, например, популярный российский мультфильм "Маша и медведь". Но мы надеемся, что с появлением объединения "Казаханимация" нам удастся создать свой казахстанский бренд, которым мы сможем гордиться". Жанибек Оразалы





Фото: Zakon.kz



Он также отметил, что нашим специалистам необходим профессиональный обмен, что уже давно назрела надобность в обучении казахстанских ребят за рубежом. Технологии на месте не стоят, постоянно нужно повышать квалификацию.

Также Жанибек Оразалы пояснил, что в планах есть желание открыть в Казахстане филиал зарубежных анимационных студий – для обмена опытом.

Руководитель творческого объединения "Казаханимация" пояснил, что с кадрами в сфере анимации в нашей стране проблем нет, молодые люди охотно идут в эту профессию и оплата труда достойная, но есть пробелы в финансировании. А также, по его словам, до сегодняшнего дня у государства не было заинтересованности в продукции такого патриотического контента на казахском языке.

"Одна из основных проблем – это маленький объем бюджета. Например, на создание одной 7-минутной серии "Маша и Медведь" уходит в среднем 300 тыс. долларов. Получается, что бюджет трех серий больше годового бюджета телеканала "Балапан". А у нас, как вы понимаете, таких средств нет". Жанибек Оразалы

Специалист уверен, что пройдет пять лет и наша страна завоюет свое место в мировой анимации и, если не сместит зарубежные продукты с экранов, то по крайней мере будет на равных претендовать на звание лучшей в мире мультипликации.







Фото: Zakon.kz



Среди прочих положительных моментов развития нашей отечественной анимации можно отметить, что с 2018 года действует Ассоциация анимационных киностудий, которая проводит множество мероприятий, в том числе ежегодный Международный фестиваль AMEN animation film festival.



С 5 по 8 декабря в Алматы проходит уже IV Международный кинофестиваль анимационных фильмов AMEN, организаторами которого традиционно выступают пространство современного искусства Ozge Epic и Ассоциация анимационных киностудий Казахстана.



В рамках конкурса покажут 20 короткометражных мультфильмов, запущенных в производство в этом году. В этот раз для участия было заявлено восемь номинаций: "Лучший профессиональный анимационный фильм", "Лучший студенческий фильм", "Лучший мультсериал", "Лучший сценарий", "Лучшее художественное решение", "Специальный приз жюри", "Специальная награда имени Амена Хайдарова", "Специальная награда Казахстанской ассоциации анимационных киностудий" и Гран-при в размере 500 тыс. тенге.

