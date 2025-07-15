Деловая активность в Казахстане замедлилась к лету после нескольких месяцев роста – обзор

Как менялась деловая активность в Казахстане в первые шесть месяцев года, и какие секторы экономики демонстрировали наиболее позитивную динамику – в материале Zakon.kz.

За первые шесть месяцев 2025 года индекс деловой активности (ИДА) в Казахстане демонстрировал разнонаправленную динамику, согласно данным Национального банка РК. Начав год с умеренного замедления, бизнес-среда пережила некоторое оживление весной, но в июне вновь показала признаки ослабления.

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Январь-март: низкий старт и колебания

В январе индекс составил 50,2, что отражало слабую деловую активность, особенно в производстве и секторе услуг. Лишь торговля и строительство удержались выше отметки 50.

Поясним, значение ИДА выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное.

Однако уже в феврале наблюдалось некоторое оживление. Индекс прирос до 51,3 благодаря улучшениям в производстве и услугах. Показатель в указанных секторах увеличился до отметок 54 и 50,6 (против 49,9 и 49,7 в январе).

При этом в горнодобывающей промышленности наблюдалось ухудшение деловой активности, показатель снизился до 48,5.

В марте общая деловая активность снова замедлилась (50,4), на фоне снижения в секторе услуг и строительстве: индекс здесь перешел в отрицательную зону, составив 48,9 и 49,6 соответственно (с 50,5 и 50,1 в феврале). Это произошло из-за снижения объема новых заказов. Горнодобывающий сектор не демонстрировал изменений.

Устойчивый рост

Весной экономическая активность стала усиливаться. В апреле индекс вырос до 50,5, с позитивной динамикой в производстве и торговле. При этом в строительстве динамика ухудшилась, индекс снизился по сравнению с мартом.

В мае темпы роста ускорились заметно сильнее. Индекс достиг 51,4, что стало лучшим показателем за полугодие. В этот период положительные изменения затронули все сектора, включая ранее "проседающие" строительство и горнодобывающую промышленность, хотя они все еще оставались ниже порогового значения в 50 пунктов. В горнодобывающей промышленности и производстве отмечалось увеличение объема производства, в торговле – объема товарно-материальных запасов.

Добавим, что в мае наблюдался наиболее благоприятный деловой климат. Так, индекс бизнес-климата составил 14,5, предприятия чувствовали улучшение условий ведения бизнеса. При этом оценка будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев составила 23,3. К слову, выше показатель был только в марте – 23,7, несмотря на спад ИДА в этом месяце.

Снижение оптимизма

В июне индекс деловой активности вновь снизился до 50,6. Несмотря на то, что показатель сохранился в положительной зоне, спад активности произошел практически во всех секторах. Особенно заметное снижение произошло в строительстве – с 49,6 в мае до 44,7 в июне, и в горнодобывающей промышленности – с 48,9 до 48,1. При этом производство (51,7), услуги (51,2) и торговля (51,4) сохраняли умеренный рост, хоть и с понижением по сравнению с маем.

Оптимизм бизнеса также ослаб. Индекс бизнес-климата упал до 11,6, предприятия стали осторожнее оценивать как текущие, так и будущие условия. Оценка текущих бизнес-условий снизилась до 3, а будущих – до 20,6.

Отметим, что в мае и июне предприятия отмечали снижение темпов роста спроса на их продукцию и услуги.

Региональные различия

На протяжении полугодия деловая активность демонстрировала разнонаправленную динамику в регионах. Если в некоторые месяцы улучшения наблюдались в 13 областях, в другие – только в восьми. Самые стабильные положительные показатели зафиксированы в городах Алматы и Шымкент, а также Северо-Казахстанской области. В то же время, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Кызылординская области и область Жетысу в разные месяцы демонстрировали минимальные значения индекса, что может указывать на определенные сложности с деловой средой в этих регионах.

Таким образом, по итогам первого полугодия 2025 года деловая активность в Казахстане сохраняется на умеренно положительном уровне, несмотря на волнообразную динамику и признаки замедления к началу лета. Основным драйвером роста остается производственный сектор и торговля, тогда как строительство и горнодобывающая промышленность демонстрируют слабые показатели.

Ранее, Zakon.kz сообщал, насколько выросли инвестиции предприятий в основной капитал за пять месяцев текущего года, а также какие области стали лидерами по объему инвестиций.