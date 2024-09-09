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Алматинский зоопарк поделился архивными снимками

Алматинский зоопарк поделился архивными снимками, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 12:00 Фото: Instagram/almatyzoo
В ноябре 2024 года Алматинский зоопарк отметит 87-летие со дня официального открытия. В связи с этим администрация поделилась архивными снимками, сообщает Zakon.kz.

Фотографии опубликованы сегодня, 9 сентября, в Instagram.

В администрации отметили, что история зоопарка неразрывно связана с историей Алматы.

"В архивных записях мы узнали, что 7 ноября 1937 года в Алматы с утра была солнечная и ясная погода, гостей зоопарка встречал оркестр. Но, как и сейчас, тогда погода... была непредсказуема, после обеда резко похолодало, и пошел снег. Тогда был только один зимний павильон, в который спешно перевели льва, крокодила, попугаев и других теплолюбивых животных. Мы очень бережно относимся к нашей истории и делимся с вами старыми фотографиями".Администрация Алматинского зоопарка

Жители и гости южной столицы тоже погрузились в историю, вспомнив про животных, которые ранее обитали в зоопарке. Некоторые из них выразили свое возмущение посетителям, которые пытаются накормить животных и не реагируют на замечания:

  • "Очень нравятся ваши публикации".
  • "Я помню, был слон Батыр, который умел говорить свое имя. Москва даже про него писала и рассказывала".
  • "Были у вас в гостях. Очень чисто, красиво, цветущие клумбы радуют глаз. Ухоженные питомцы и чистые вольеры очень порадовали! Но вот было огорчение, и это посетители... Чуть ли не у каждого вольера кто-то что-то кидает, швыряет и пытается кормить животных... На замечания не реагируют".

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