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Алматинцам рекомендуют носить маски в общественных местах

Алматинцам рекомендуют носить маски в общественных местах Фото: pixnio
За неделю в Алматы зарегистрировали 187 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, сообщает Zakon.kz.

При этом, по ее словам, эпидемиологическая ситуация стабильная, мегаполис находится в "зеленой" зоне.

Согласно статистике ДСЭК, за последнюю неделю отмечается небольшой рост случаев КВИ – на 1,2%. Так, зарегистрировано 187 случаев против 155 в предыдущие семь дней. Показатель занятости ковидных коек на 100 тыс. населения составляет 9,2 (27 чел.), или 6% от выделенных 450 коек.

"В качестве основных мест заражения за последние семь дней определены объекты торговли – 33,3%, общественный транспорт – 41,6%, рынки – 5,4%, поездки в другие регионы – 6,5%", – отметила Калыкова.

Спикер также добавила, что достоверные контакты с больными установлены в семьях – 7,1%, при посещении родственников и соседей – 3%, по месту работы – 3%. Больше всего заразившихся приходится на возрастную категорию 20-39 лет – 46,5% случаев. Далее идут граждане в возрасте 40-59 лет – 22%, а также люди от 60 лет и старше – 16%.

Показатель заболеваемости среди детей и подростков значительно ниже: дети до одного года – 6,4%, до 14 лет – 4,3%, подростки и юноши 15-19 лет – 6,9%.

Калыкова рекомендовала активно прививаться каждые шесть месяцев, избегать мест массового скопления людей, а если есть необходимость находиться в общественных помещениях с большим количеством посетителей – применять медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену.

С начала пандемии по 4 декабря 2022 года в Алматы зарегистрировано 257 522 случаев COVID-19.

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