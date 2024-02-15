Возможно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом, рассказала врач

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) Алматы Асель Калыкова рассказала, возможно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусной инфекцией (КВИ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Врач напомнила, что симптомы гриппа и КВИ, в целом, одинаковые – температура, насморк, кашель и слабость.

"При обращении в медорганизацию с симптомами гриппа проводится параллельная диагностика и на коронавирусную инфекцию. Тем самым мы имеем положительные результаты как на грипп, так и на коронавирусную инфекцию", – отметила заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова.

По ее словам, текущая эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе стабильная. С начала 2024 года по 14 февраля было зарегистрировано 217 лабораторно подтвержденных случаев КВИ среди населения, из которых 30 случаев – среди детей до 14 лет, четыре – среди подростков, 183 – среди взрослого населения.

"За последние семь дней отмечается небольшой рост заболеваемости на 1,5%. Всего зарегистрировано 42 случая КВИ против 29 случаев в предыдущие семь дней", – добавила Асель Калыкова.

Что касается гриппа, то ежегодно в это время в Алматы наблюдается сезонный подъем заболеваемости, в данном случае без превышения контрольного уровня. В городе циркулирует вирус гриппа типа А/H3N2. С начала эпидсезона было зарегистрированы 232 подтвержденных случая. Параллельно в Алматы циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, бокавирус, РС вирус, аденовирус, парагрипп.

В целях предупреждения заражения короновирусной инфекцией и гриппом специалист рекомендует использовать защитные маски и воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Для профилактики заболеваний рекомендуется регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку, а также соблюдать правил личной гигиены.

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