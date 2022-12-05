Награжден 8-летний школьник, спасший двух тонущих подростков в Атырау

5 декабря 2022 года начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Атырауской области Ерлан Бигамбаев наградил благодарственным письмом от имени начальника ДП 8-летнего Динмухаммеда, который первым пришел на помощь подросткам, провалившимся под лед, сообщает Zakon.kz.

Смелый поступок Динмухаммеда, как отмечается на сайте polisia.kz, вызвал восхищение у многих казахстанцев.



"Бесстрашный шаг Динмухаммеда помог спасти других детей. Молодец, гордимся им. Отдельная благодарность родителям мальчика. Можно с уверенностью сказать, что Динмухаммед является примером для своих сверстников, поскольку поражены героизмом ребенка были не только казахстанцы, но и соседние страны. Нас радует, что в Атырау есть такой юный герой". Ерлан Бигамбаев

Динмухаммед – второй ребенок в семье, у него есть сестра и младший брат. Родители не скрывали своего удивления, увидев на видео героический поступок сына. В тот день отец предупредил сына, чтобы он не ходил к реке, поэтому мальчик не спешил выходить на лед, следуя за детьми. Однако, не колеблясь, пришел на помощь детям.

"Знаю, что помог своим друзьям. Они сказали спасибо, а потом пришли шесть полицейских. Я думал, что отец будет меня ругать, потому что он предупреждал не ходить к реке, но он не ругал. Мои одноклассники все говорили, что я молодец". Динмухаммед Жанбырбай

3 декабря 2022 года восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай с риском для жизни спас двух тонущих подростков – девяти и 14 лет. Они играли около моста и оказались в воде, когда внезапно треснул лед.