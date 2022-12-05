У 14 тысяч жителей Ташкента отключили газ

В связи с резким понижением температуры воздуха и выпадением снега существенно возросло потребление природного газа, сообщает Zakon.kz.

79 тыс. жителей Ташкента заявили о снижении давления подачи газа, а у 14 тыс. она временно прекратилась, рассказали в пресс-службе Минэнерго Узбекистана.



В ведомстве отметили, что для обеспечения населения и социальных объектов газом АО "Худудгазтаъминот" привлекло свыше 10 тыс. сотрудников. Они ведут работы по увеличению выходного давления на газораспределительных станциях "Бинокор" и "Бектемир".

Сообщается, что эти меры позволят привести в норму подачу природного газа в Чиланзарском, Учтепинском, Шайхантаурском, Яккасарайском, Мирабадском и Сергелийском районах Ташкента.

Заправку транспорта газом перенесли на ночное время суток. Ограничения введут и в отношении других потребителей, кроме населения и социальных объектов.

"Пользуясь случаем, в целях обеспечения всех потребителей голубым топливом АО "Худудазтаъминот" убедительно просит уважаемых граждан рационально использовать природный газ и эксплуатировать газопотребляющее оборудование первой необходимости, а по мере возможности при выходе из дома снижать температуру на обогревательных приборах". Пресс-служба Минэнерго Узбекистана

Все обращения, жалобы и предложения компания обещала рассмотреть и принять решение по проблемам с газоснабжением.