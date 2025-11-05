#Народный юрист
Общество

Некоторым водителям запретили выезд на трассу в Карагандинской области: названа причина

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 09:29 Фото: Zakon.kz
В связи с резким понижением температуры и выпадением дождя со снегом сотрудники батальона патрульной полиции Карагандинской области переведены на усиленный режим несения службы. Об этом 5 ноября 2025 года рассказали в областном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения аварийных ситуаций на автодорогах областного и республиканского значения.

"Для усиления контроля на трассах увеличено количество полицейских экипажей. Сотрудники проводят разъяснительную работу с водителями, напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции и сезонных требований к техническому состоянию автомобилей".Пресс-служба ДП Карагандинской области

На республиканские трассы выведено 26 автопатрулей и 55 сотрудников полиции. Особое внимание уделено трассе Караганда – Астана, где стражи порядка усилили дежурство и проверяют, переобуты ли автомобили в зимние шины. Резкое похолодание показало, что многие водители до сих пор не заменили летнюю резину.

"Сотрудники патрульной полиции останавливают автомобили с летними шинами и не допускают их выезда за пределы населенных пунктов. Так, на участке Темиртау – Астана около 30 водителей были вынуждены вернуться обратно".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Как отметил командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов, в целях обеспечения безопасности дорожного движения полиция не допускает в путь автомобили с летними шинами.

"Это, прежде всего, мера, направленная на защиту жизни самих водителей и их пассажиров. Если накануне в области шел дождь, то сегодня температура опустилась до -14°C. На отдельных участках дорог наблюдается гололед. Надеюсь, все участники дорожного движения с пониманием отнесутся к предпринимаемым мерам", – подчеркнул он.

Уточняется, что в областном центре зарегистрировано около 50 мелких дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали несоблюдение скоростного режима, дистанции и использование летней резины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Департамент полиции обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия.

3 ноября 2025 года Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий по стране.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
