От "стульев" – к игре: о новом стандарте дошкольного образования рассказал Аймагамбетов

Как отметил министр просвещения, дошкольное воспитание и обучение является фундаментальной основой в развитии интеллектуального, социально-эмоционального и физического благополучия каждого человека, сообщает Zakon.kz.

Многие годы в приоритете системы образования было открытие новых дошкольных организаций для расширения охвата детей. Работа в этом направлении, уже с фокусом на малообеспеченные семьи, продолжается, пишет Асхат Аймагамбетов.





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"Сегодня хочу поделиться последними инициативами Министерства просвещения в вопросах содержания и качества дошкольного образования. Можно сказать, что это самая большая реформа за годы независимости, которая полностью меняет содержание дошкольного образования. Главным шагом в данном вопросе стало принятие в этом году нового Государственного стандарта дошкольного воспитания, обучения и типовых программ. Во главу угла поставлено "целостное развитие" ребенка по всем аспектам, включая интеллектуальное, ценностное, социально-эмоциональное и физическое развитие". Асхат Аймагамбетов

Решение этой задачи, со слов главы ведомства, предполагает целый ряд изменений. В первую очередь, обеспечена гибкость учебного плана посредством ухода от жесткой регламентации расписания и нагрузки.

"Дошкольные организации теперь могут разработать свободный распорядок дня. На практике это позволяет воспитателям применять разные подходы обучения и воспитания, организовывать игровые и обучающие занятия детей в течение всего дня без привязки к строгому расписанию по минутам".

Также новый стандарт возвращается к методике раннего развития детей посредством "обучения через игру". Что, вкупе с отказом от формального обучения по часам, позволит обучению соответствовать возрастным особенностям детей.

Вдобавок в новом Типовом учебном плане предусмотрены основы взаимодействия педагогов с детьми.

"Они включают ежедневную работу по развитию речи, чтению книг детям, обучению основам математики, занятия творческой и исследовательской деятельностью. Хочу отметить, что такую деятельность также важно развивать и в домашней среде. Приведу пример. Результаты исследования TIMSS 2019 показали, что учащиеся 4 классов, чьи родители часто занимались с ними в раннем возрасте чтением книг, развивающими играми, письмом, счетом и рисованием, набирают по математике на 15 баллов выше, чем дети, чьи родители занимались с ними иногда, т.е. время от времени". Асхат Аймагамбетов

Стандарт учитывает и привитие самым маленьким национальных и семейных ценностей, патриотизма, трудолюбия и прочего. По замыслу, воспитатель должен научить ребенка различать правильное и неправильное, быть вежливым и доброжелательным, дружить, уважать, помогать, делиться, проявлять любознательность, наблюдать, исследовать окружающий мир, соблюдать правила поведения в социуме и так далее.

"Все эти компетенции ярко выражены в программах стран-лидеров, включая Финляндию, Гонконг, Эстонию, Южную Корею. Резюмируя, хочу отметить, что в воспитании и обучении детей в предыдущем стандарте преобладало установление ограничений, недостаточное время для активных игр, длительное сидение "на стульях". Новый стандарт ориентирован на предоставление дошкольным организациям гибкости, развитие ценностей и компетенций, широкое применение игровой модели, что естественно для детей раннего возраста. Все это способствует всестороннему развитию ребенка для обеспечения готовности к обучению в школе и успешному продвижению по всей образовательной и жизненной траектории".