Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане запустили пилотный проект по размещению персонального госзаказа на дошкольное обучение

В Казахстане запустили пилотный проект на предоставление госзказа на дошкольное обучение, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 11:55 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения подписал приказ "О некоторых вопросах пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг", сообщает Zakon.kz.

 В частности, утверждены Алгоритм проведения пилотного проекта  и план–график проведения пилотного проекта, который пройдет в городах Шымкент, Тараз и Туркестан с 1 марта по 25 декабря 2024 года.

Алгоритм пилотного проекта

Целью пилотного проекта является обеспечение прозрачности процесса размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение через его персонифицирование по получателям образовательных услуг путем открытия банковских счетов.

Участниками пилотного проекта являются:

  • Управление образования;
  • оператор, осуществляющий координацию деятельности участников подушевого нормативного финансирования;
  • банки второго уровня, присоединившиеся к договору;
  • дошкольные организации, включенные Управлением образования в перечень потенциальных поставщиков услуг по дошкольному воспитанию и обучению в рамках пилотного проекта;
  • родители или иные законные представители детей, входящих в сформированный Управлением образования контингент по государственному образовательному заказу на дошкольное воспитание и обучение в рамках пилотного проекта.

Дошкольные организации участвуют в пилотном проекте после их включения в Перечень дошкольных организации, который формируется органом Управления образованием.

Для размещения госзаказа в рамках пилотного проекта Управлением образования формируется список детей.

Распределение госзаказа по новым родителям и законным представителям осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, за исключением города Тараз, в котором распределение осуществляется в порядке согласно приложению к настоящему Алгоритму.

Дошкольная организация определяется родителем или законным представителем из числа дошкольных организаций, входящих в перечень дошкольных организации в рамках пилотного проекта и в пределах проектной мощности дошкольной организации.

Результатом определения дошкольной организации является договор оказания образовательных услуг для дошкольных организаций, заключенный между дошкольной организацией и родителем (законным представителем.

Указывается, что при смене дошкольной организации в пределах одного населенного пункта госзаказ сохраняется за родителями.

Действия участников проекта

Подписанный сторонами договор присоединения размещается на официальном сайте оператора. Для присоединения родителей и дошкольных организаций к договору оператор направляет в БВУ ссылку на официальный сайт, на котором размещен подписанный договор присоединения. При этом последний обеспечивает размещение ссылки в информационной системе или мобильном приложении.

Оператор не позднее пяти рабочих дней после получения от Управления образования, сформированного Перечня и списка детей, получающих госзаказ, проверяет на предмет соответствия содержащихся в них данных с данными информационных систем местных исполнительных органов, в том числе Национальной образовательной базы данных (НОБД).

При подтверждении оператором корректности данных по итогам их верификации в системе управления рисками, последний дополняет данные детей, получающих госзаказ, указанных в списке или данные дошкольных организаций, указанных в перечне, путем оформления протокола.

После чего оператор направляет в БВУ список детей, получающих госзаказ, для открытия банковских счетов.

БВУ на основании списка детей, получающих госзаказ, уведомляет родителей о необходимости открытия банковского счета и направляет инструкцию по регистрации в мобильном приложении БВУ. Счет открывается персонально для каждого ребенка.

Родители и законные представители регистрируются в мобильном приложении БВУ после получения уведомления и подписывают договор банковского счета по форме, утвержденной банком.

БВУ ежемесячно до 5 числа направляет оператору список детей, на которых произведено открытие банковского счета.

Действующие Договоры образовательных услуг передаются в БВУ посредством передачи данных с информационных систем местных исполнительных органов.

Управление образования в течение двух рабочих дней осуществляет перечисление средств оператору, который в соответствии с расчетом размера госзаказа, производит перечисление средств на банковские счета детей в БВУ.

Дошкольные организации на ежедневной основе заполняют табель посещаемости воспитанников в информационной системе или мобильном приложении БВУ.

Табель посещаемости воспитанников дошкольной организации подлежит подтверждению со стороны родителей не позднее последнего дня отчетного месяца. В случае неподтверждения родителем табеля посещаемости дошкольной организации в указанный срок, табель посещаемости воспитанников дошкольной организации автоматически считается подтвержденным со стороны родителей.

Родители и законные представители и дошкольная организация самостоятельно несут ответственность в случае несогласования ими табеля в указанные сроки.

При непрерывном отсутствии подтверждения табеля посещаемости воспитанников дошкольной организации по истечении двух месяцев со стороны родителей предоставленный госзаказ аннулируется и дальнейшее перечисление средств на банковский счет прекращается. 

Оплата за оказание образовательных услуг по дошкольному воспитанию и обучению производится в следующих случаях:

  • при посещении ребенком дошкольной организации без пропусков – оплачивается госзаказ и родительская плата в полном объеме;
  • при отсутствии ребенка по болезни, лечению, реабилитации в медицинских и иных организациях (при предоставлении справки) – оплачивается госзаказ и родительская плата в полном объеме;
  • при отсутствии ребенка без уважительной причины менее трех дней в месяц – оплачивается госзаказ и родительская плата в полном объеме;
  • при отсутствии ребенка без уважительной причины более трех дней в месяц – оплачивается родительская плата за дни отсутствия, превышающие трех дней, госзаказ оплачивается только за допустимые дни отсутствия;
  • при отсутствии ребенка на время отпуска одного из родителей или законных представителей не более 60 дней в год (при предоставлении письменного заявления одного из родителей или законного представителя) – оплачивается госзаказ в полном объеме, не оплачивается родительская плата.

В случае переплаты или недофинансирования госзаказа в отчетном месяце допускается перерасчет в следующем месяце.

При расторжении договора банковского счета с БВУ, госзаказ аннулируется. При наличии остатка денег на счете ребенка в случае расторжения родителем договора банковского счета, деньги подлежат возврату в течение пяти рабочих дней путем безакцептного дебетования счета ребенка.

Перевод воспитанников с одной дошкольной организации в другую осуществляется только 1 числа каждого месяца.

В случае переезда ребенка в другой населенный пункт госзаказ аннулируется.

Приоритетные категории детей для участия в проекте

  • многодетные семьи, дети в возрасте от 3 и старше, по дате постановки в очередь
  • дети в возрасте 5 лет, в категорию из числа иных СУСН, по дате постановки в очередь
  • неполные семьи, дети в возрасте 4 и более лет, в категорию из числа иных СУСН, по дате постановки в очередь
  • дети в возрасте 4 и более лет, в категорию из числа иных СУСН, по дате постановки в очередь
  • дети в очереди, по возрасту достигшие 5 лет, по дате постановки в очередь
  • многодетные семьи, дети в возрасте 2 года, по дате постановки в очередь
  • дети в возрасте 3 и более лет, в категорию из числа СУСН, по дате постановки в очередь
  • дети в очереди, по возрасту достигшие 4 года, по дате постановки в очередь
  • дети в возрасте 2 лет, в категорию из числа СУСН, по дате постановки в очередь
  • дети в возрасте 3 лет, полнокровные братья и сестры устроенные в ДВИО
  • дети в возрасте 2 лет, в категорию из числа СУСН, по дате постановки в очередь
  • дети в возрасте 2 лет, полнокровные братья и сестры устроенные в ДВИО, по дате постановки в очередь
  • многодетные семьи, дети в возрасте 1 года, по дате постановки в очередь
  • дети в очереди, возраст 2 года, по дате постановки в очередь
  • дети в очереди, возраст достиг 1 года, входящую в категорию СУСН
  • дети в очереди, возраст достиг 1 года и менее.

По завершении пилотного проекта Управления образования городов Шымкент, Тараз и Туркестан, а также оператор информируют Министерство просвещения о результатах его проведения с предложениями по его совершенствованию.

Приказ вводится в действие 29 февраля 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.

Читайте также

В Казахстане введут запрет на вывоз лома и цветных металлов
В Казахстане введут запрет на вывоз лома и цветных металлов и ограничения на вывоз черных металлов
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
В Казахстане планируют сократить сроки хранения некоторых документов в организациях
Сроки хранения некоторых документов в организациях планируют уменьшить
Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ
Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: