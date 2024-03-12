В Казахстане запустили пилотный проект по размещению персонального госзаказа на дошкольное обучение

Министр просвещения подписал приказ "О некоторых вопросах пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены Алгоритм проведения пилотного проекта и план–график проведения пилотного проекта, который пройдет в городах Шымкент, Тараз и Туркестан с 1 марта по 25 декабря 2024 года.

Алгоритм пилотного проекта

Целью пилотного проекта является обеспечение прозрачности процесса размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение через его персонифицирование по получателям образовательных услуг путем открытия банковских счетов.

Участниками пилотного проекта являются:

Управление образования;

оператор, осуществляющий координацию деятельности участников подушевого нормативного финансирования;

банки второго уровня, присоединившиеся к договору;

дошкольные организации, включенные Управлением образования в перечень потенциальных поставщиков услуг по дошкольному воспитанию и обучению в рамках пилотного проекта;

родители или иные законные представители детей, входящих в сформированный Управлением образования контингент по государственному образовательному заказу на дошкольное воспитание и обучение в рамках пилотного проекта.

Дошкольные организации участвуют в пилотном проекте после их включения в Перечень дошкольных организации, который формируется органом Управления образованием.

Для размещения госзаказа в рамках пилотного проекта Управлением образования формируется список детей.



Распределение госзаказа по новым родителям и законным представителям осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, за исключением города Тараз, в котором распределение осуществляется в порядке согласно приложению к настоящему Алгоритму.

Дошкольная организация определяется родителем или законным представителем из числа дошкольных организаций, входящих в перечень дошкольных организации в рамках пилотного проекта и в пределах проектной мощности дошкольной организации.

Результатом определения дошкольной организации является договор оказания образовательных услуг для дошкольных организаций, заключенный между дошкольной организацией и родителем (законным представителем.

Указывается, что при смене дошкольной организации в пределах одного населенного пункта госзаказ сохраняется за родителями.

Действия участников проекта

Подписанный сторонами договор присоединения размещается на официальном сайте оператора. Для присоединения родителей и дошкольных организаций к договору оператор направляет в БВУ ссылку на официальный сайт, на котором размещен подписанный договор присоединения. При этом последний обеспечивает размещение ссылки в информационной системе или мобильном приложении.

Оператор не позднее пяти рабочих дней после получения от Управления образования, сформированного Перечня и списка детей, получающих госзаказ, проверяет на предмет соответствия содержащихся в них данных с данными информационных систем местных исполнительных органов, в том числе Национальной образовательной базы данных (НОБД).



При подтверждении оператором корректности данных по итогам их верификации в системе управления рисками, последний дополняет данные детей, получающих госзаказ, указанных в списке или данные дошкольных организаций, указанных в перечне, путем оформления протокола.

После чего оператор направляет в БВУ список детей, получающих госзаказ, для открытия банковских счетов.



БВУ на основании списка детей, получающих госзаказ, уведомляет родителей о необходимости открытия банковского счета и направляет инструкцию по регистрации в мобильном приложении БВУ. Счет открывается персонально для каждого ребенка.



Родители и законные представители регистрируются в мобильном приложении БВУ после получения уведомления и подписывают договор банковского счета по форме, утвержденной банком.



БВУ ежемесячно до 5 числа направляет оператору список детей, на которых произведено открытие банковского счета.



Действующие Договоры образовательных услуг передаются в БВУ посредством передачи данных с информационных систем местных исполнительных органов.



Управление образования в течение двух рабочих дней осуществляет перечисление средств оператору, который в соответствии с расчетом размера госзаказа, производит перечисление средств на банковские счета детей в БВУ.



Дошкольные организации на ежедневной основе заполняют табель посещаемости воспитанников в информационной системе или мобильном приложении БВУ.

Табель посещаемости воспитанников дошкольной организации подлежит подтверждению со стороны родителей не позднее последнего дня отчетного месяца. В случае неподтверждения родителем табеля посещаемости дошкольной организации в указанный срок, табель посещаемости воспитанников дошкольной организации автоматически считается подтвержденным со стороны родителей.

Родители и законные представители и дошкольная организация самостоятельно несут ответственность в случае несогласования ими табеля в указанные сроки.



При непрерывном отсутствии подтверждения табеля посещаемости воспитанников дошкольной организации по истечении двух месяцев со стороны родителей предоставленный госзаказ аннулируется и дальнейшее перечисление средств на банковский счет прекращается.

Оплата за оказание образовательных услуг по дошкольному воспитанию и обучению производится в следующих случаях:

при посещении ребенком дошкольной организации без пропусков – оплачивается госзаказ и родительская плата в полном объеме;

при отсутствии ребенка по болезни, лечению, реабилитации в медицинских и иных организациях (при предоставлении справки) – оплачивается госзаказ и родительская плата в полном объеме;

при отсутствии ребенка без уважительной причины менее трех дней в месяц – оплачивается госзаказ и родительская плата в полном объеме;

при отсутствии ребенка без уважительной причины более трех дней в месяц – оплачивается родительская плата за дни отсутствия, превышающие трех дней, госзаказ оплачивается только за допустимые дни отсутствия;

при отсутствии ребенка на время отпуска одного из родителей или законных представителей не более 60 дней в год (при предоставлении письменного заявления одного из родителей или законного представителя) – оплачивается госзаказ в полном объеме, не оплачивается родительская плата.

В случае переплаты или недофинансирования госзаказа в отчетном месяце допускается перерасчет в следующем месяце.

При расторжении договора банковского счета с БВУ, госзаказ аннулируется. При наличии остатка денег на счете ребенка в случае расторжения родителем договора банковского счета, деньги подлежат возврату в течение пяти рабочих дней путем безакцептного дебетования счета ребенка.

Перевод воспитанников с одной дошкольной организации в другую осуществляется только 1 числа каждого месяца.

В случае переезда ребенка в другой населенный пункт госзаказ аннулируется.

Приоритетные категории детей для участия в проекте

многодетные семьи, дети в возрасте от 3 и старше, по дате постановки в очередь

дети в возрасте 5 лет, в категорию из числа иных СУСН, по дате постановки в очередь



неполные семьи, дети в возрасте 4 и более лет, в категорию из числа иных СУСН, по дате постановки в очередь



дети в возрасте 4 и более лет, в категорию из числа иных СУСН, по дате постановки в очередь



дети в очереди, по возрасту достигшие 5 лет, по дате постановки в очередь



многодетные семьи, дети в возрасте 2 года, по дате постановки в очередь



дети в возрасте 3 и более лет, в категорию из числа СУСН, по дате постановки в очередь



дети в очереди, по возрасту достигшие 4 года, по дате постановки в очередь



дети в возрасте 2 лет, в категорию из числа СУСН, по дате постановки в очередь



дети в возрасте 3 лет, полнокровные братья и сестры устроенные в ДВИО



дети в возрасте 2 лет, в категорию из числа СУСН, по дате постановки в очередь



дети в возрасте 2 лет, полнокровные братья и сестры устроенные в ДВИО, по дате постановки в очередь



многодетные семьи, дети в возрасте 1 года, по дате постановки в очередь



дети в очереди, возраст 2 года, по дате постановки в очередь



дети в очереди, возраст достиг 1 года, входящую в категорию СУСН



дети в очереди, возраст достиг 1 года и менее.

По завершении пилотного проекта Управления образования городов Шымкент, Тараз и Туркестан, а также оператор информируют Министерство просвещения о результатах его проведения с предложениями по его совершенствованию.

Приказ вводится в действие 29 февраля 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.