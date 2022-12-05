Ситуация в Украине: Зеленский назван "человеком года", вступили в силу нефтяные санкции против РФ
Фото: president.gov.ua
Еврокомиссия обсудила подготовку девятого пакета санкций против России, в регионах Украины начались перебои с электричеством, сообщает Zakon.kz.
- Президент Украины Владимир Зеленский назван "человеком года" по версии Financial Times.
- Сигнал тревоги прозвучал по всей территории Украины. Власти призвали граждан оставаться в укрытиях. В некоторых регионах начались перебои с электричеством.
- В Одессе после ракетного удара пропало водоснабжение. Как сообщили в "Инфоксводоканал", насосные станции остановились из-за отсутствия энергии в основных и резервных линиях. Также в Одессе остановился электротранспорт.
- 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции ЕС против РФ. По решению Совета Евросоюза введен лимит цены на российскую нефть (60 долларов за баррель) и запрещена морская транспортировка российской нефти в третьи страны. СМИ сообщают, что после этого цены на нефть выросли.
- Россия готовит ответ на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако сроки его реализации не назвал.
- В Кремле "не ведется никаких дискуссий и обсуждений" по ограничениям для уехавших из страны россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.
- После вступления в силу запрета западных стран на поставку российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель со стоимостью топлива на мировом рынке "будет происходить невообразимое", заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. По его словам, попытки регулировать цены "в угоду политической конъюнктуре" всегда заканчивались исчезновением товара или ростом цен на него.
- Еврокомиссия и представители стран ЕС в выходные обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, сообщило европейское издание Politico. В новом пакете 180 ограничительных мер, касающихся в том числе технологий, финансов и медиабизнеса. По данным дипломатических источников, соглашение по новому пакету санкций может быть достигнуто на следующей неделе – 12 декабря перед заседанием совета ЕС по иностранным делам.
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