Депутаты Хурала приостановили рассмотрение вопроса о введении ЧП в Улан-Баторе

Великий Государственный Хурал Монголии решил, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение из-за протестов в столице страны Улан-Баторе, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В понедельник перед Дворцом правительства в столице страны Улан-Баторе прошла многотысячная манифестация против коррупции на фоне сообщений о краже доходов от продажи угля, которые исчисляются триллионами тугриков (миллиарды долларов). Протесты идут третий день, и настроение их участников, по данным местного издания News.mn, становилось "все более агрессивным".

В правительстве заявили, что по факту хищения угля расследуется десять уголовных дел, затем большинство присутствующих на заседании парламента Монголии депутатов поддержали предложение о введении чрезвычайного положения в столице.

Позже на закрытом внеочередном заседании Хурала, проходящем в онлайн-режиме, депутаты приостановили рассмотрение вопроса о введении чрезвычайного положения из-за того, что акция протеста стихла и ее участники покинули район Дома правительства.

По данным информационного портала Eguur, к 23:00 по местному времени (21:00 по времени Астаны) протестующие покинули площадь имени Сухэ-Батора – центральную площадь Улан-Батора. Оставшиеся молодые люди, которые весь день убирали мусор во время митинга, продолжили свою работу по очистке площади.