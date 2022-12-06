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Аким Актау: Горячую воду отключили для обеспечения бесперебойной подачи тепла

Аким Актау, отключение горячей воды, бесперебойная подача тепла Фото: freepik
Аким Актау Ербол Избергенов 5 декабря прокомментировал ситуацию с возникшим дефицитом горячей воды в городе, сообщает Zakon.kz.

По данным lada.kz, глава города пояснил, что основная причина возникших проблем с горячим водоснабжением связана с плановым ремонтом изношенного оборудования ТОО "МАЭК-Казатомпром". Он добавил, что все силы мобилизованы для скорейшего возобновления подачи горячей воды в квартиры жителей.

"Со вчерашнего дня мы столкнулись с проблемой дефицита горячей воды. Основная причина этого связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования ТОО "МАЭК-Казатомпром". Чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение теплом горожан, мы вынуждены временно ограничить подачу горячей воды. Cитуация находится под моим пристальным контролем. На данный момент мобилизованы все силы, чтобы решить проблему в кратчайшее время. Мы призываем всех граждан сохранять спокойствие и набраться терпения!"Аким Актау Ербол Избергенов

29 ноября 2022 года сообщалось, что с начала отопительного сезона в Казахстане произошло 26 технологических аварий. 

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