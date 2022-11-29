С начала отопительного сезона в Казахстане произошло 26 технологических аварий

По данным Республиканского кризисного центра МЧС РК и МИО, с начала отопительного сезона в Казахстане произошло 26 технологических нарушений в работе, сообщает Zakon.kz.

на автономных котельных – 2 (в Акмолинской и Алматинской областях);

на сетях теплоснабжения – 11 (Жетысуская – 1, Карагандинская – 7, Павлодарская – 1, Астана – 1, Алматы – 1);

на сетях водоснабжения – 13 (Абайская – 1, Акмолинская – 2, Алматинская – 1, ВКО – 1, ЗКО – 1, Карагандинская – 1, Павлодарская – 1, СКО – 2, Улытауская – 1, Астана – 2).

По информации пресс-службы МИИР РК, общая протяженность сетей тепло- и водоснабжения и водоотведения в Казахстане составляет порядка 119 тыс. км.

"С 2015 по 2022 год из разных источников финансирования на строительство, реконструкцию и модернизацию систем тепло- и водоснабжения и водоотведения выделено 344 млрд тенге. В результате построено и реконструировано 3667 км инженерных сетей, общий износ снизился с 65 до 53%. До конца 2022 года показатель планируется снизить до 51%", – отметили в ведомстве.

Как заявили в МИИР РК, в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры к 2026 году общий показатель износа сетей тепло- и водоснабжения и водоотведения должен быть уменьшен до 45%.

На данный момент средний показатель износа сетей тепло- и водоснабжения и водоотведения в Казахстане – 53%.

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях. В связи со случившимся президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.

В Экибастузе 28 ноября в связи с аварией на теплосетях объявили режим ЧС.

Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Сунгат Есимханов заявил о том, что из-за аварии на теплосетях в городе возросла нагрузка на электросети. В частности, из-за бытовых обогревателей.