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Гибель начальника участка ТЭЦ подтвердили в "Экибастузтеплоэнерго"

Гибель начальника участка ТЭЦ подтвердили в "Экибастузтеплоэнерго" Фото: pixabay
В "Экибастузтеплоэнерго" 5 декабря подтвердили информацию о гибели сотрудника, сообщает Zakon.kz.

"4 декабря в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" поступил звонок из управления полиции о том, что в одном из гаражей общества "За рулем" нашли тело мужчины, предположительно сотрудника Экибастузской ТЭЦ. При проверке данных установили, что это действительно сотрудник станции", – ответили на предприятии изданию Pavlodarnews.kz.

Руководство компании "Экибастузтеплоэнерго" выразило соболезнования родным и близким погибшего. 

По одной из версий, мужчина после ссоры с женой ушел в гараж, завел машину, уснул и задохнулся угарным газом, сообщает портал. 

Ранее в соцсетях Казахстана появилась информация о смерти начальника участка Экибастузского ТЭЦ Сергея Видлога. В ДП Павлодарской области ее подтвердили. Данный факт зарегистрирован в городском управлении, проводится проверка.

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