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Найден мертвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза

Найден мертвым начальник участка Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В соцсетях Казахстана появилась информация о смерти начальника участка Экибастузской ТЭЦ Сергея Видлога, сообщает Zakon.kz.

Предварительной причиной смерти называют отравление угарным газом.

В ДП Павлодарской области подтвердили информацию.

"Данный факт зарегистрирован в УП города Экибастуза. Проводится проверка". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Других подробностей пока нет.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

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