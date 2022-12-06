Найден мертвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В соцсетях Казахстана появилась информация о смерти начальника участка Экибастузской ТЭЦ Сергея Видлога, сообщает Zakon.kz.
Предварительной причиной смерти называют отравление угарным газом.
В ДП Павлодарской области подтвердили информацию.
"Данный факт зарегистрирован в УП города Экибастуза. Проводится проверка". Пресс-служба ДП Павлодарской области
Других подробностей пока нет.
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.
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