Найден мертвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза

В соцсетях Казахстана появилась информация о смерти начальника участка Экибастузской ТЭЦ Сергея Видлога, сообщает Zakon.kz.

Предварительной причиной смерти называют отравление угарным газом.

В ДП Павлодарской области подтвердили информацию.



"Данный факт зарегистрирован в УП города Экибастуза. Проводится проверка". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Других подробностей пока нет.



Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.