"Холодная красота": Каспий частично заледенел

Фото: скриншот видео

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram 5 декабря опубликовал видео побережья Каспийского моря в Мангистауской области, которое частично покрылось льдом, сообщает Zakon.kz.

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