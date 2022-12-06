"Холодная красота": Каспий частично заледенел
Фото: скриншот видео
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram 5 декабря опубликовал видео побережья Каспийского моря в Мангистауской области, которое частично покрылось льдом, сообщает Zakon.kz.
"В этом году морозы ударили особенно сильно, даже Каспийское море не в силах сопротивляться наступившей зиме", — гласит подпись к видео.
Комментаторы восхитились природным явлением:
- холодная красота Каспия;
- очень красиво;
- коньки выдержит?
- потрясающий вид;
- из-за пандемии экология поменялась. Резкое сокращение выхлопных газов... Надеемся, это все к лучшему.
Ранее Азамат Сарсенбаев показал на видео, как мелеет Каспийское море.
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