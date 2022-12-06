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"Холодная красота": Каспий частично заледенел

"Холодная красота": Каспий частично заледенел Фото: скриншот видео
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram 5 декабря опубликовал видео побережья Каспийского моря в Мангистауской области, которое частично покрылось льдом, сообщает Zakon.kz.

"В этом году морозы ударили особенно сильно, даже Каспийское море не в силах сопротивляться наступившей зиме", — гласит подпись к видео.

Комментаторы восхитились природным явлением:

  • холодная красота Каспия;
  • очень красиво;
  • коньки выдержит?
  • потрясающий вид;
  • из-за пандемии экология поменялась. Резкое сокращение выхлопных газов... Надеемся, это все к лучшему.

Ранее Азамат Сарсенбаев показал на видео, как мелеет Каспийское море.

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Анастасия Московчук
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