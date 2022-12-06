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Котельные Ташкента из-за нехватки газа не вырабатывают достаточно тепла

Теплоснабжение в Ташкенте Фото: pixabay
Специалисты теплоснабжающих компаний выезжают на проблемные места и координируют перераспределение теплоэнергии, сообщает Zakon.kz.

Из-за нехватки природного газа в отдельных районах Ташкента котельные не вырабатывают тепло нужной температуры, а это приводит к ухудшению качества отопления, пишет Газета.uz.

В теплоснабжающей компании Veolia Energy Tashkent пояснили, что тепловая энергия вырабатывается при помощи природного газа на предприятиях ГУП "Таштеплоцентраль", АО "Ташкентская ТЭЦ" (90% тепла) и локальных котельных Veolia Energy Tashkent (10% тепла).

"Параметры тепловой энергии задаются согласно температурному графику Veolia Energy Tashkent. Впоследствии компания транспортирует суммарно выработанную тепловую энергию до потребителей. Сейчас заданные параметры не выдерживаются из-за поставок теплоснабжающим предприятиям газа с пониженным давлением".Пресс-служба Veolia Energy Tashkent

Отмечается, что технические службы компании работают в усиленном режиме для улучшения ситуации: специалисты выезжают на места для определения проблемных участков и совместно с теплоснабжающими предприятиями координируют перераспределение теплоэнергии.

Ранее в хокимияте Ташкента сообщили о попытках распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, однако топлива не хватает.

По этой причине власти столицы Узбекистана приняли решение остановить работу газовых автозаправок для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.

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