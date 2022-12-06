Как усыновить или удочерить ребенка в Казахстане
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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Процессуальные особенности установления усыновления (удочерения)".
Ведущий Нуржан Максатов, м.ю.н., общественный деятель, сеньор-лектор ВШП "Әділет" расскажет обо всех нюансах процедуры усыновления ребенка, тенденциях судебной практики и поделится практическими рекомендациями.
В программе:
● Общее понятие об усыновлении (удочерении) детей;
● История развития института усыновления (удочерения) детей;
● Состав лиц, участвующих в делах об усыновлении (удочерении) ребенка;
● Особенности судебного разбирательства по делам об усыновлении (удочерении) ребенка;
● Правовые основы усыновления (удочерения) казахстанских детей иностранными гражданами.
● Порядок рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
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