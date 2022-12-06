Экспорт товаров из Казахстана в Россию вырос на 15% за год
Большую часть товарооборота — сразу 67,8% — составил импорт. С начала года Казахстан завез из России товаров на 12,4 млрд долларов. Это на 0,8% больше, чем годом ранее.
Экспорт из Казахстана в Россию соответственно составил 32,2% товарооборота. Это уже 5,9 млрд долларов, годовой рост — на 15,1%. Доля России в структуре совокупного товарооборота Казахстана достигла 18,7%, в структуре импорта — 36%, в структуре экспорта — 9,3%, пишет finprom.kz.
Самые популярные категории экспорта из Казахстана в Россию:
- металлы и изделия из них (1,5 млрд долларов);
- минеральные продукты (1,4 млрд долларов);
- продукция химической промышленности (1,3 млрд долларов);
- машины, аппараты и оборудование (1,2 млрд долларов);
- продукты АПК и продовольственные товары (349,5 млн долларов).
В то же время в Казахстан из России чаще всего поставлялись:
- машины и оборудование (2,5 млрд долларов);
- металлы и изделия из них (2,3 млрд долларов);
- продукты АПК и продовольственные товары (2,2 млрд долларов);
- продукция химической промышленности (2,1 млрд долларов);
- минеральные продукты (1,5 млрд долларов).
Фото: finprom.kz
К 1 июля текущего года объем обязательств резидентов Казахстана перед инвесторами из России увеличился сразу на 70,5% за год, до 22,4 млрд долларов. В том же периоде прошлого года портфель российских инвестиций составлял 13,1 млрд долларов — на 10,6% больше, чем годом ранее.
По данным Бюро национальной статистики на 14 ноября, за девять месяцев 2022 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 19,85 млрд долларов. Это на 5,1% больше по сравнению с прошлогодним периодом.