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Появились новые подробности гибели начальника участка ТЭЦ Экибастуза

Появились новые подробности гибели начальника участка ТЭЦ Экибастуза Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области рассказали о предварительной версии гибели начальника участка ТЭЦ Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования в Управления полиции Экибастуза, проводится досудебное расследование.

"По предварительным данным, обстоятельства произошли в гараже погибшего после ссоры со своей супругой. Назначены ряд экспертиз, по их результатам будет принято решение".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Кроме того, "по факту распространения внутреннего документа полиции Департаментом полиции Павлодарской области проводится служебная проверка".

Ранее сообщалось, что начальник участка Экибастузской ТЭЦ Сергей Видлог найден мертвым. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Факт был зарегистрирован в УП Экибастуза.

В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" подтвердили информацию о гибели сотрудника - 4 декабря 2022 года тело мужчины было найдено в одном из гаражей общества "За рулем". Об этом ТОО сообщили в управлении полиции.

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Динара Халдарова
Павлодарская область Экибастуз
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