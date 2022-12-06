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Казахстан экспортировал почти 120 тысяч тонн риса в страны СНГ в 2021 году

Почти 129 тысяч тонн экспортировал риса Казахстан в страны СНГ Фото: pixabay
По данным Бюро национальной статистики, в 2021 году казахстанские предприятия экспортировали 123,2 тыс. тонн риса на сумму 38,6 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Всего в прошлом году в Казахстане было произведено 209,6 тыс. тонн риса. Это на 0,9% превышает показатели 2020 года.

При этом основной объем риса был отправлен в страны СНГ. С января по декабрь прошлого года в эти страны экспортировано 119,9 тыс. тонн риса. 

Главными импортерами казахстанского риса стали Россия (37,6 тыс. тонн), Таджикистан (30 тыс. тонн) и Узбекистан (26,7 тыс. тонн). 

В остальные страны мира, не входящие в состав СНГ, Казахстан отправил 3,3 тыс. тонн риса. Здесь лидируют Монголия, Ирак и Турция.  Кроме того, сельхозкультура в прошлом году была доставлена в США, Иран, Израиль и Украину.

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев 6 декабря на заседании правительства заявил, что казахстанцы могут не беспокоиться по ситуации с рисом. По его словам, за десять месяцев текущего года объем потребления риса составил 80 тыс. тонн. На складах имеются запасы в три раза больше нормы потребления. 

За девять месяцев объем экспорта составил 70 тыс. тонн, основная доля – 40 тыс. тонн – это дробленка. 80% дробленки экспортируется в Россию.

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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