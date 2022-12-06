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В Урумчи смягчили требования по сдаче ПЦР-тестирования на коронавирус

карантин в Урумчи Фото: pixabay
Помимо Урумчи, многие города, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чунцин и Чэнду, ослабили ограничения. В стране продолжают оптимизировать свою политику в отношении борьбы с КВИ, сообщает Zakon.kz.

5 декабря власти Урумчи объявили о переходе к обычным мерам профилактики эпидемий. Жители больше не должны будут предъявлять отрицательный анализ ПЦР-теста или сообщать свои данные перед входом в жилые кварталы, общественные места или при поездке на общественном транспорте, пишет Global Times.

В городе открыли пункты тестирования в крупных торговых центрах, больших жилых массивах и других коммерческих объектах с высокой проходимостью. Жители могут сдать анализы добровольно. Им также не нужно предъявлять личные данные при покупке жаропонижающих, противокашлевых, противовирусных и антибиотических препаратов через интернет или в аптеке.

Ослабления не касаются жителей или работников, которые находятся в группе повышенного риска, тем не менее в их отношении не будут проводить регулярные тестирования.

27 ноября власти объявили Урумчи о постепенном возобновлении работы общественного транспорта и экономической деятельности в зонах низкого риска. Некоторые кинотеатры в городе начали вновь открывать двери с 5 декабря.

Предприятия, включая торговые рынки и лыжные курорты города, также возобновили свою работу. Открылся и городской культурный центр.


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