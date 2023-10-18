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Токаев прибыл в Урумчи

Токаев прибыл в Урумчи Фото: akorda.kz
18 октября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Китай прибыл в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

Отмечено, что планируется проведение встречи с секретарем КПК СУАР Ма Синжуем, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы региональной кооперации.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Китай Урумчи
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