Токаев прибыл в Урумчи
Фото: akorda.kz
18 октября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Китай прибыл в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.
Отмечено, что планируется проведение встречи с секретарем КПК СУАР Ма Синжуем, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы региональной кооперации.
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