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Президент Монголии заявил о необходимости открытого слушания по вопросу угля

президент Монголии Фото: wikimedia
Ухнаагийн Хурэлсух также отметил необходимость объективной оценки сложившейся в стране ситуации, сообщает Zakon.kz.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул важность проведения общественного слушания в монгольском парламенте по ситуации с экспортом угля и открытого информирования граждан страны, пишет ТАСС.

"Важно провести общественные слушания по вопросу угля в Великом государственном хурале Монголии и открыто информировать население".Ухнаагийн Хурэлсух

Он также отметил необходимость объективной оценки сложившейся ситуации.

Акция протеста, вспыхнувшая в Улан-Баторе 4 декабря, была вызвана недовольством ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможенного контроля.

Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики.

5 декабря они собрались вновь и попытались перекрыть центральные дороги, ведущие к главной площади столицы. Демонстранты подожгли соломенную елку, установленную возле возводимого ледового городка на центральной площади, и устремились на штурм Дома правительства.

Ответом властей стало создание рабочей группы для диалога с демонстрантами, которую возглавил руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

5 декабря также состоялось экстренное заседание парламента, на котором обсуждался вопрос о введении чрезвычайного положения в столице. Однако после того, как люди мирно покинули район Дома правительства, рассмотрение вопроса ввода режима ЧП отменили.

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