Утверждены требования к прохождению обязательных медицинских осмотров
Так, говорится, что медицинская справка по форме №075/у выдается через медицинские организации или веб-портал электронного правительства.
Для получения справки необходимо представить
в медорганизацию:
- документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;
- документ, подтверждающий оплату за оказание государственной услуги;
на портал:
- заявление в форме электронного запроса.
Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатели получают из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале электронного правительства абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала электронного правительства.
Услуга оказывается на платной основе, стоимость определяется на договорной основе, либо бесплатно, как, например, детям до 18 лет по месту прикрепления при поступлении на учебу и трудоустройстве или по ОСМС.
Максимально допустимое время ожидания документов – один рабочий день.
Приказ вводится в действие с 16 декабря 2022 года.