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Утверждены требования к прохождению обязательных медицинских осмотров

утверждены требования к прохождению медосмотра Фото: pixabay
Приказом Минздрава от 1 декабря 2022 года утвержден Перечень основных требований к оказанию госуслуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что медицинская справка по форме №075/у выдается через медицинские организации или веб-портал электронного правительства.

 Для получения справки необходимо представить

в медорганизацию:

  • документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;
  • документ, подтверждающий оплату за оказание государственной услуги;

на портал: 

  • заявление в форме электронного запроса.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатели получают из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале электронного правительства абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала электронного правительства.

Услуга оказывается на платной основе, стоимость определяется на договорной основе, либо бесплатно, как, например,  детям до 18 лет по месту прикрепления при поступлении на учебу и трудоустройстве или по ОСМС.

Максимально допустимое время ожидания документов – один рабочий день.

Приказ вводится в действие с 16 декабря 2022 года.

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