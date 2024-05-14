В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров

Министр здравоохранения приказом от 2 мая 2024 года внес изменения в некоторые приказы по вопросам обязательных медицинских осмотров, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством".

Прием документов осуществляется через услугодателя (медицинские организации), а выдача результатов оказания госуслуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства".

Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".



Указывается, что выдача медицинской справки формы 073/у осуществляется только в электронном формате посредством внесения в медицинскую информационную систему и подписанной ЭЦП врача.

Основанием для отказа в оказании государственной услуги являются:

установление недостоверности документов, представленных заявителем или данных (сведений), содержащихся в них;

предоставление неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия;

отрицательный результат медицинского осмотра;

отсутствие согласия узаявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Отказ оформляется письмом за подписью руководителя услугодателя или лица исполняющего его обязанности, с указанием основания отказа.

Аналогичные ппоправки внесены в Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров".

Приказ вводится в действие с 24 мая 2024 года.