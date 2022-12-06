Полный завал: Рудный тонет в мусоре, пока идут судебные споры

Мусорные войны в Рудном не утихают, а дворы многоэтажных домов продолжают превращаться в несанкционированные свалки. Противостояние уже который год идет между отделом ЖКХ акимата, полигоном и мусоровывозящими компаниями. Все стороны выслушал корреспондент Zakon.kz.

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С 1 декабря ТОО "Рудный-Ажар-2006" – компания, занимающаяся сбором и вывозом твердых бытовых отходов, прекратила вывоз мусора. Еще в ноябре она официально уведомила акимат города о том, что приостанавливает вывоз мусора с 21 мусорной площадки во дворах многоэтажных домов. И даже забрала свои контейнеры. В итоге рудничане стали сваливать пакеты с мусором прямо на площадки, где ранее стояли контейнеры. И всего за несколько дней там образовались горы мусора.

"Аналогичная ситуация, когда ТОО "Рудный-Ажар-2006" заявляло о том, что перестанет вывозить мусор из города, была в августе. До этого они уже отказались вывозить мусор из поселка Горняцкий и нескольких микрорайонов старой части города. Мы еще в конце лета начали готовиться к возможным повторениям ситуации", – пояснил заместитель акима Рудного Азамат Искаков.





Хотя еще в конце октября по определению Специализированного межрайонного административного суда Костанайской области между ОО "Центр защиты прав потребителей города Рудного" и городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог было утверждено медиативное соглашение. По нему до 1 декабря акимат должен был организовать конкурс по определению поставщика (поставщиков) услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с 70 контейнерных площадок сбора, которые обслуживают более 60 тыс. человек, проживающих в благоустроенных и частных домах. Но этого не случилось.

"В этом году акимат города отремонтировал 60 контейнерных площадок, закупил для них 400 новых евробаков. И объявил конкурс на их обслуживание, но из-за жалобы директора ТОО "Рудный-Ажар-2006" в антимонопольное ведомство конкурс не состоялся. Департамент рекомендовал внести поправки в документацию. И конкурс объявят снова, но произойдет это не за один день", – рассказал эко-амбассадор по Костанайской области Максим Фролов.

По мнению эко-активиста, вся сложность ситуации состоит еще и в том, что мусоровывозящая компания, заявив о приостановлении деятельности, не расторгает договоры с населением тех районов, которые она обслуживала. И пока не определят победителя конкурса, мусор с этих площадок будет вывозиться в рамках ликвидации несанкционированных свалок, и эти работы будут оплачиваться из бюджета.

3 декабря общественное объединение "Центр защиты прав потребителей города Рудного" направило в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области исковое заявление о признании договоров горожан расторгнутыми.

"ТОО "Рудный-Ажар-2006" приостановило либо прекратило обслуживание существенной части потребителей услуг по мусороудалению на административной территории города Рудного. Такой подход является незаконным, нарушающим права и законные интересы не только потребителей, от обслуживания которых предприятие временно или постоянно отказалось, но также и населения города Рудного в целом, так как прекращение оказания услуг захламляет территорию, затрагивает охраняемые законом общественные интересы. С обозначенных контейнерных площадок ТОО вывезло мусоросборники, что привело к социальной напряженности и недовольству населения города Рудного. Действия ответчика расцениваем как односторонний отказ от исполнения договора. Такие действия привели к необходимости излишней траты бюджетных средств, так как акимат города Рудного, как местный исполнительный орган, вынужден принимать меры в экстренном порядке по мусороудалению за счет средств местного бюджета путем привлечения организаций, занимающихся ликвидацией стихийных свалок", – указано в иске, подписанном руководителем общественного объединения Николаем Гиньятовым.

Кроме того, центр защиты прав потребителей направил письмо в департамент экологии региона с просьбой обратиться в суд с требованием исключить ТОО "Рудный-Ажар-2006" из государственного реестра субъектов предпринимательства в сфере управления отходами в связи с грубым и систематическим нарушением требований действующего экологического законодательства. А также о запрещении ТОО осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере управления отходами по сбору, вывозу и транспортировке твердых бытовых отходов.

"Они хайпятся на ситуации, но сами мы не уйдем"

К судебным разбирательствам мусоровывозящей компании не привыкать и она намерена обосновать свои действия в суде.

"Мы не отказались от обслуживания этих домов, а временно приостановили предоставление услуги в связи с экономическими и техническими причинами. Дело в том, что еще до прихода конкуренции на рынок на нашем предприятии было 190 человек, в данный момент и 100 человек не наберется. Физически мусор вывозить некому. Стоят машины, манипуляторы, нет водителей, люди работать к нам не идут, но мы какое-то время пытались работать в прежних объемах. Но на протяжении последних нескольких месяцев на ежедневной основе на нас пишет заявления в полицию активист и руководитель ОО "Шанырак община". В итоге были составлены протоколы на сумму более 100 млн тенге, из них мы оплатили свыше 20 млн тенге, еще 70 млн по решению суда было отменено. Осталось 5 млн тенге. Но пока погасить эту сумму нет возможности. Мы бы лучше направляли деньги на производство, чем оплату штрафов", – прокомментировал ситуацию директор ТОО "Рудный Ажар-2006" Алексей Нурушев.

По его словам, действующий в Рудном тариф на вывоз мусора в 245 тенге был сформирован в 2016 году по ценам 2015 года, и на протяжении восьми лет они просят его поднять. В 2020 году акимат заказал расчеты по объемам накопления мусора и тарифу, получил их, но не исполнил. А в феврале 2021 года уже суд понудил акимат принять нормы накопления ТБО и тариф.

По данным акимата, в апреле 2022 года были приняты нормы накопления, которые оказались выше, чем ранее действовавшие, и были утверждены по ценам 2020 года. Таким образом, хоть косвенно, но акимат подтвердил, что последние два года компания вывозила мусор на 30% больше положенного. Как добавил Алексей Нурушев, срок временной приостановки по оказанию услуг окончится тогда, когда будет принят новый тариф и прекратится преследование компании.

"Я знаю о поданном иске со стороны центра защиты, мы в суде ответим. Они хайпятся, это их право. Они делают это уже три года. На нас давят протоколами, штрафами, отсутствием нормального тарифа. Пока работаем, что будет завтра, мы не знаем, но сами уходить не собираемся. Еще полгода назад мы вывозили несанкционированные свалки вблизи контейнерных площадок за действующий тариф, а сейчас акимат платит за это миллионы. Был даже утвержденный с акиматом график, так работали три месяца, но после этот документ отозвали. Акимат сначала подписал документ, а после решил, что таким образом он признает наличие несанкционированных свалок вблизи контейнерных площадок. Нас просто выдавливают с рынка", – пояснил Алексей Нурушев.

Ситуация сложная

В акимате Рудного признают, что ситуация с вывозом мусора в городе остается сложной.

Сейчас значительные бюджетные деньги тратятся на вывоз несанкционированных свалок, и, по словам замакима Азамата Искакова, на эти деньги можно было построить 10-12 спортивных площадок.

"Несмотря на то, что мусоровывозящая компания уведомила нас о приостановлении своей деятельности, сохраняется вопрос, что такое приостановка? И почему она должна была подать уведомление в департамент экологии, но этого не сделала. Сейчас горожанам, от обслуживания которых отказалось ТОО "Рудный-Ажар-2006", нужно расторгнуть договор и заключить временные договоры с ТОО "L-Trading", которое будет вывозить мусор с этих площадок, пока не разыгран конкурс. Сейчас с этой компанией подписан меморандум. Это является временной и экстренной мерой реагирования на сложившуюся ситуацию", – говорит заместитель акима Азамат Искаков.

Что касается установления нового тарифа, то, по его словам, в мае этого года, когда была определена компания, которая проведет расчет тарифа, акимат обратился в ТОО "Рудный-Ажар-2006", чтобы оно предоставило расчетные данные. Велись переговоры, переписка, но отдел ЖКХ получил информацию только в августе. Таким образом, были потеряны три месяца. Сейчас документ находится на регистрации в Минюсте.

"У нас есть претензии и к другим компаниям, но на наши замечания они реагировали оперативно и убирали мусор. Самая главная проблема всех компаний – это отсутствие необходимого количества спецтехники. К примеру, ТОО "ЭкоТехсервис" сегодня обслуживает 12 контейнерных площадок, и они первоначально планировали забрать ранее оставленные площадки, но, рассчитав свои силы, не взялись за них. Мы считаем, что действующий тариф не такой уж низкий, но все же к концу года планируется повысить его до 389 тенге", – добавил Азамат Искаков.

В то же время рудненский активист Александр Олейник считает, что все эти мусорные войны можно было давно прекратить, если бы все участники конфликта выполнили все предписания по решениям судов и привели свои действия в соответствие с требованием ст. 367 "Централизованная система сбора твердых бытовых отходов" Экологического кодекса РК.