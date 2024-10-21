Свыше 160 тысяч тонн мусора вывезли со стихийных свалок на полигоны в Астане

В столице продолжается системная борьба со стихийными несанкционированными свалками. С начала 2024 года в пяти районах столицы выявили 221 точку несанкционированных свалок. С них на полигоны вывезли свыше 160 тыс. тонн мусора.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, ежедневно во всех районах города проводится мониторинг на наличие несанкционированных свалок.

К примеру, по району Алматы ликвидировано 115 участков и вывезено порядка 55 тыс. тонн мусора (порядка 8 тыс. рейсов).

В районе Байконыр были ликвидированы 10 участков, с которых вывезли порядка 8 тыс. тонн мусора.

Фото: акимат города Астаны

По району Есиль были устранены 18 точек, на полигон отправили порядка 20 тыс. тонн мусора.

По району Сарыарка отработаны 39 точек стихийных свалок, из которых вывезли около 38 тыс. тонн мусора. Работы продолжаются.

С района Нура из ликвидированных 39 точек было вывезено 40 тыс. тонн мусора.

В Астане определена временная площадка около городского полигона ТБО для складирования мусора с несанкционированных свалок, расположена она по шоссе Алаш, 64.

Фото: акимат города Астаны

Через IKomek устанавливаются факты вывоза со стройплощадок и выгруза мусора в неположенных местах, совместно с правоохранительными органами проводятся рейдовые мероприятия.

С начала года за загрязнение мест общего пользования было оштрафовано порядка 9 тыс. правонарушителей на общую сумму свыше 136 млн тенге. Вместе с тем за несанкционированный выгруз мусора к административной ответственности привлечен 161 водитель грузового автотранспорта, наложено штрафов на сумму свыше 5 млн 200 тыс. тенге.

Работы по устранению незаконных свалок продолжаются. В том числе принимаются меры по недопущению возникновения новых очагов.

Фото: акимат города Астаны

Напомним, в рамках масштабной экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" ведутся работы по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также ведутся работы по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, ликвидации несанкционированных свалок и др.

Вместе с тем в столице запущен новый социальный проект Taza Astana. Проект направлен на создание системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты подъездных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.