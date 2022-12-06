Политика "открытых дверей" – принцип привлечения инвестиций в Актюбинскую область

Потенциал развития различных отраслей промышленности Актюбинской области и возможности для инвесторов представлены в Астане на VII Международном инвестиционном форуме Investment Aktobe, передает Zakon.kz.

Как отметили организаторы, этот форум впервые проводится в Астане, шесть предыдущих проходили в Актюбинской области. Проведение форума в столице дает больше возможностей для широкой презентации инвестиционного потенциала региона перед руководством центральных государственных органов, представителями финансовых институтов, главами дипломатических представительств и транснациональных корпораций, офисы которых находятся в Астане.



Открывая форум, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов подчеркнул, что в эпоху глобальных экономических потрясений и трансформационных сдвигов важно иметь надежного партнера, каким сегодня является Казахстан. Актюбинская область, в свою очередь, готова к эффективному сотрудничеству.





Фото: Zakon.kz



"Глава государства в своем Послании отметил, что "политические и экономические реформы в первую очередь направлены на повышение доходов и уровня жизни каждого казахстанца, и это невозможно сделать без качественной синергии бизнеса и государства". Рост экономики не может быть осуществлен без новых капиталовложений, рабочих мест, повышения производительности труда, а все это обеспечивают именно инвестиции. За последние пять лет в экономику региона привлечено более 6 млрд долларов. 25% этих капиталовложений составили прямые иностранные инвестиции. На территории области работают около 1,5 тыс. зарубежных предприятий, в числе которых транснациональные компании ERG, "Русская Медная Компания", Yildirim Group Групп, Eni, General Electric и другие, что свидетельствует о высоком доверии со стороны бизнеса к нашему региону". Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов

Он также отметил, что общий объем экспорта продукции из Актюбинской области за 10 месяцев 2022 года составил 2,3 млрд долларов, в том числе объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности – 1,2 млрд долларов. Внешний товарооборот превысил 3,2 млрд долларов.

"Для повышения инвестиционной привлекательности мы продолжаем совершенствовать производственную, транспортную и сервисную инфраструктуру поддержки инвесторов. К примеру, инвестиционная экосистема нашей области гармонично связывает все уровни участников процесса, а самое главное оказывает содействие в реализации "принципа одного окна". Немаловажным фактором принятия решений в инвестировании является инфраструктурная обеспеченность. И в этом направлении нами проводится проактивная политика". Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов

Как было отмечено на форуме, Актюбинская область – это крупный транспортно-логистический узел страны, позволяющий максимально использовать железнодорожные, автомобильные и авиаперевозки. Город Актобе расположен на пересечении крупных транспортных потоков, в том числе – международного автомобильного коридора "Западная Европа – Западный Китай".

Регион отличается развитой промышленностью. В Актобе функционирует индустриальная зона со всей необходимой готовой инфраструктурой и логистикой.

Кроме того, область обладает уникальной минерально-сырьевой базой. В регионе находятся около 170 месторождений, содержащих широкий спектр добываемых материалов – от строительного до горнорудного сырья. В целях поддержания внутристрановой ценности ведется работа по созданию пояса малого и среднего бизнеса вокруг крупных системообразующих предприятий.





Фото: Zakon.kz



В связи с тем, что Актюбинская область характеризуется высокой численностью и темпами роста населения, особое внимание уделяется созданию комфортных условий жизни, качественному образованию и развитию креативной индустрии.

"Мы создаем Центр креативных индустрий. Это новое направление и для Казахстана будет одним из важных. Для привлечения более 3 тыс. представителей молодого поколения в сутки в центр будет запущена tiktok-лаборатория, коворкинг, опен-спейс. Еще один важный объект – интеллектуальный центр Art&science на базе библиотеки имени Жиенбаева. Полноценный обновленный библиотечный фонд, соответствующий мировым стандартам, станет центром встреч молодежи. Для сравнения, городах развитой креативной индустрии она генерирует от 6 до 12% ВРП. Мы имеем огромный потенциал, но пока не достигли даже 1%. Например, южнокорейская музыкальная группа BTS приносит в экономику своей страны до 3 млрд долларов в год. Создание центров креативных индустрий станет инфраструктурой для раскрытия потенциала нашей молодежи". Ералы Тугжанов

В целях исполнения поручения главы государства по переформатированию системы высшего образования на базе Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова планируется открытие филиала ведущего вуза Великобритании Heriot-Watt University.





Фото: Zakon.kz



В регионе активно ведется работа по развитию медицинского кластера, в который входят перинатальный, офтальмологический и Check-up центры, Центр ядерной медицины, производство диализаторов, ТЛЦ по хранению лекарственных средств и другие предприятия. Особое внимание уделяется вопросам модернизации и благоустройства города Актобе, мероприятия в этом направлении реализуются совместно с ведущими экспертами урбанистики Казахстана.

"Уверен, что развитие и создание комфортной среды вызовет интерес у потенциальных инвесторов. Актюбинская область всегда открыта для реализации взаимовыгодных проектов во благо нашего общего развития. Также хочу отметить, что все договоренности, достигнутые в рамках встреч и мероприятий, а также ход исполнения подписанных меморандумов и реализации инвестиционных проектов находятся на моем личном контроле". Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов

В рамках форума состоялось пленарное заседание "Инвестиционные перспективы Актюбинской области" и панельная сессия на тему "Ключевые драйверы повышения конкурентоспособности Актюбинской области". Прозвучали экспертные мнения по инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства.

Как отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Иран Шархан, МИИР совместно с акиматом области ведется активная работа по привлечению инвестиций в сфере недропользования.

"В результате ежегодный объем инвестиций по контрактам за последние три года увеличился на 50%, со 147 млрд тенге до 216 млрд тенге. Кроме того, регион имеет порядка 77 свободных от недропользования месторождений твердых полезных ископаемых. Имеется свободная ниша по таким полезным ископаемым, как золото, никель-кобальт, титан-цирконий, хромиты, марганец, фосфориты, киры (продукты изменения малосмолистой нефти под воздействием атмосферного воздуха), битум, асбест, полевой шпат, тальк, кварц и бурый уголь. Министерством для увеличения притока инвестиций в страну подготовлен пакет поправок в Кодекс РК "О недрах и недропользовании". Цель поправок – упрощение процедуры получения права недропользования и открытие доступа к обширной геологической информации". Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Иран Шархан

Своим опытом запуска инвестиционных проектов в Актюбинской области поделились руководитель компании Arm Wind (подразделения ENI) Алекс Стиллавато, вице-президент группы компаний Yildirim Holding по России и странам СНГ Метин Октай.

"Группа компаний Yildirim Holding работает в 55 странах и в девяти отраслях промышленности. В Казахстане мы присутствуем с 2014 года – с момента приобретения горно-металлургического предприятия "Восход" в Актюбинской области. Сегодня на предприятии работает более 1 тыс. сотрудников. Только с начала 2022 года создано более 115 новых рабочих мест. Предприятие дважды в год повышает заработную плату". Метин Октай

Спикеры отметили, что инвестиционные условия, созданные в Актюбинской области, позволяют бизнесу развиваться гармонично и устойчиво.

Главным событием форума стало подписание восьми меморандумов о сотрудничестве по созданию крупных индустриальных и инфраструктурных проектов. В списке проектов – строительство нефтехимического комплекса, логистического хаба, сахарного завода, предприятия по производству железнодорожных колес, рельсосварочного производства, завода медицинского оборудования, ветряной электростанции "Хромтау-1" мощностью до 153 МВт, фабрики по переработке лежалых и текущих хромсодержащих шламов.





Фото: Zakon.kz



Меморандумы заключены между акиматом Актюбинской области и крупнейшими инвесторами в лице компании ERG, а также представительств Германии, Литвы и Турции. Общая сумма инвестиций по соглашениям составляет 2,7 трлн тенге.