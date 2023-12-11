Аким Актюбинской области заявил о рекордной сумме привлеченных инвестиций по итогам года

На брифинге в СЦК аким Актюбинской области Асхат Шахаров 11 декабря рассказал о мерах, принимаемых в рамках поручений главы государства по социально-экономическому развитию региона, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким отметил, что в регионе сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация. В том числе обеспечен рост инвестиций на уровне 108,2%.



"В соответствии с поручением главы государства ведется системная работа по привлечению инвестиций. В частности, за 10 месяцев текущего года в экономику региона поступило 804 млрд тенге инвестиций, обеспечен рост на 8,2%. В планах привлечение до конца года рекордных для нашей области 1,1 трлн. тенге инвестиций". Асхат Шахаров

Так, по его словам, в текущем году в регионе запущен ряд важных и крупных инвестиционных проектов. В частности, фабрика по переработке шламов, копившихся на Донском горно-обогатительном комбинате компании ERG с 1973 года. Проект окажет положительное влияние на экологию региона. С открытием фабрики создано более 270 новых рабочих мест. На новом заводе по производству мобильных буровых установок, обеспечивающий внутренний рынок необходимым нефтяным оборудованием, трудоустроено 100 человек. Крупные промышленные производители – "Актюбинская медная компания", ERG, "СНПС-Актобемунайгаз" направили более 200 млрд тенге на модернизацию своих предприятий.

Есть и менее дорогостоящие проекты, которые важны для развития региона. В их числе новый цех Ново-Альджанского мелькомбината стоимостью 500 млн тенге, который может обеспечить комбикормом регионы Западного Казахстана.

"Данная работа будет продолжена и в 2024 году. В целом, в ближайшие 4 года планируется реализовать 51 крупный инвестиционный проект на сумму 4,1 трлн тенге. В их числе ветряная электростанция компании ERG, заводы по переработке никелькобальтовых руд, золотоперерабатывающая фабрика и другие. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства, проводятся переговоры с иностранными инвесторами по созданию мультимодального центра в аэропорту Актобе". Асхат Шахаров

Как добавил глава региона, все этапы реализации каждого инвестиционного проекта находятся на его личном контроле, принимаются необходимые меры для полного раскрытия инвестиционного потенциала региона.

Ранее аким сообщил, что на 2024 год запланирован ремонт 480 км дорожного полотна, обновление парка общественного транспорта и газификация сельских населенных пунктов. Также будут построены новые канализационные очистные сооружения в городе Актобе за 50 млрд тенге.