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В Талгаре родителям 13-летнего лжетеррориста грозит штраф в 14,5 млн тенге

лжетерроризм Фото: polisia.kz
За звонок о ложном акте терроризма родителям 13-летнего жителя Алматинской области грозит штраф в размере 14,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 30 ноября. В дежурную часть Управления полиции Талгарского района поступила информация об акте терроризма в одном из колледжей города Талгара Алматинской области.

"На место происшествия были вызваны саперы, кинологи и другие специалисты, которые осмотрели все помещения. Информация не подтвердилась. Данное правонарушение было зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". За указанное правонарушение предусматривается штраф в виде 5 тыс. МРП или лишение свободы до пяти лет", – рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Личность звонившего несовершеннолетнего лжетеррориста установили сотрудники УПЭ ДП совместно с ДКНБ по Алматинской области.


"В настоящее время следователями в присутствии законных представителей и психологов с участием несовершеннолетнего проводятся все необходимые следственные действия", – отметили в ведомстве.

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