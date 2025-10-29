#АЭС в Казахстане
Общество

Таразская пленница: жениху и его дружкам грозит крупный штраф и тюремный срок

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 02:44 Фото: Zakon.kz
22-летнему жителю Тараза и его товарищам грозит штраф около 8 млн тенге или даже лишение свободы до семи лет, сообщает Zakon.kz.

На днях молодые люди устроили похищение на одной из остановок города. Туда подъехала машина, из которой выпрыгнули неизвестные и стали запихивать девушку в авто. 23-летняя девушка громко просила о помощи и очевидцы даже пытались отбить ее. Но все попытки остаться на остановке оказались безуспешными, передает "КТК".

Позже стало известно, что это была попытка воровства невесты. Сейчас несостоявшийся жених в изоляторе. По данным полиции, предполагаемая невеста ушла от него домой уже через 10 минут.

Но теперь парню и его товарищам грозит штраф в размере около 8 млн тенге или даже тюремный срок – до семи лет.

"Начато досудебное расследование по статье 125 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Принуждение к вступлению в брак". Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Всем причастным лицам будет дана правовая оценка в соответствии с законом. Следует отметить, что указанная статья была введена в Уголовный кодекс недавно", – прокомментировал инцидент заместитель начальника ДП Жамбылской области Байжан Байгелди.

30 октября в Алматинской области спасателям удалось найти семейную пару благодаря автомобильной аварийной кнопке SOS.

Фото Алия Абди
Алия Абди
